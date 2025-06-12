Украинцы массово покупают старые авто из США: сколько стоит самая популярная модель

В мае украинцы купили около 4,3 тыс. подержанных легковых автомобилей из США – что сразу на 12% больше, чем в это же время годом ранее. Средний возраст таких машин составил 5,8 лет, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – их было куплено 526 штук. В Украине такую можно купить как за 7 500, так и 62 500 долларов.

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О росте покупок сообщили в Укравтопроме. Там отметили: в целом большинство пополнивших украинский автопарк в мае "американцев" с пробегом ездят на бензине – их доля составила 44%.

Немного меньше было зарегистрировано электрокаров – 40%. На долю гибридов пришлось 7,9%. Кроме того:

Авто на дизеле "отхватили" лишь 5% рынка.

На газу – 3%.

Какие б/у авто из США самые популярные в Украине

В целом же, отмечается, среди подержанных авто из США самой популярной среди украинцев стала TESLA Model Y – таких машин было куплено 526 штук. В топ-5 также вошли:

TESLA Model 3 – 453 штуки;

FORD Escape – 306 штук;

NISSAN Rogue – 240 штук;

JEEP Cherokee – 233 штуки.

Сколько стоит самая популярная модель

Стоимость же самого популярного подержанного электрокара в Украине – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

авто 2021 г. в. с пробегом 40 000 км после ДТП продают за 7 500 долларов;

авто 2022 г.в. с 60 000 км пробега – за 26 000 долларов;

машину 2022 г.в. с пробегом 28 000 км – за 62 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, стоимость б/у легковых авто в Украине неоднородна – их продают по средним ценам от 2 800 до 8 800 доларов. При этом сами цены отличаются от региона к региону. В частности, самые высокие зафиксированы в Киеве и областях на западе страны. Самые низкие – в приграничных и прифронтовых регионах.

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