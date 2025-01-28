Коррупция в Минэнерго на $500 тис.: экс-замминистра уменьшили залог на 5 млн гривен

Подозреваемому во взяточничестве бывшего замминистра энергетики Александра Хейла продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время, залог для эксгосслужителя уменьшили с 15 до 10 млн грн.

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Как сообщил журналист Олег Новиков, соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд. Согласно решению ВАКС Хейла будут держать в СИЗО не менее 10 февраля. Предварительное решение о продолжении действия меры пресечения суд принял 2-3 октября.

Дело Александра Хейла: за что держат эксминистра энергетики

12 августа еще заместителя министра энергетики Александра Хейла задержали на взятке $500 тысяч. Он подозревается в организации масштабной схемы с незаконным вывозом горнодобывающего оборудования из прифронтового района.

Вместе с ним были задержаны еще три человека, включая руководителя одного из государственных угольных предприятий с востока, в том числе его доверенное лицо Сергея Пилипчука. В этот же день Кабмин уволил Хейла с должности замминистра энергетики по инициативе министерства.

Как сообщили в НАБУ, Хэйло предложил руководителю угольного госпредприятия в западном регионе за $500 тыс. обеспечить передачу хранения с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт ГП на востоке. При этом на самом деле речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно было недалеко от зоны боевых действий.

"Средства должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долларов на каждой встрече. Во время передачи третьего транша взятки одному из пособий его разоблачили "на горячем", – пояснили в НАБУ.

Участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом). Если их признают виновными, им грозит заключение на срок от 8 до 12 лет.

По информации на сайте Минэнерго, в течение 33 лет трудовой деятельности Хэйло тесно связан с угольной отраслью. В частности, он имеет опыт руководящих должностей угледобывающих предприятий, в частности в сфере экономики, сбыта угольной продукции, маркетинга, поставок угля на ТЭС Украины и стратегического развития компаний.

Также OBOZ.UA сообщал, что ВАКС наложил арест на наличные деньги, изъятые в результате обысков по делу бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейла. В частности, было арестовано $32,5 тыс. самого Хейла.

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