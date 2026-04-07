Конкуренция за работников в этой области стремительно растет: кого активно ищут работодатели

В Украине в сфере ІТ стремительно растет количество вакансий, особенно в нетехнических направлениях и оборонном секторе. В то же время конкуренция среди кандидатов, в частности разработчиков, усилилась до рекордных уровней, усложняя поиск работы.

Об этом сообщает DOU. Март 2026 года отметился историческим максимумом, ведь в этой сфере было опубликовано почти 8 тысяч вакансий. Последний раз подобные показатели фиксировали еще до полномасштабной войны, в январе 2022 года.

Всего за первый квартал было опубликовано 22,9 тысячи вакансий, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Интересно, что главным драйвером роста стали не классические технические специальности, а нетехнические направления. Наибольший прирост показали маркетинг, HR, Sales и даже военное дело.

Компании активно расширяют бизнес-функции, а также адаптируются к новым реалиям, где значительную роль играет оборонный сектор. В то же время технические направления также демонстрируют положительную динамику. Больше всего выросли вакансии в QA, аналитике и Hardware. Среди разработчиков лидерами по приросту стали Node.js, .NET и Embedded, а в отдельных категориях, например C++ или Unreal Engine, количество вакансий выросло более чем вдвое.

Отдельно стоит выделить стремительный рост сегмента deftech/miltech. В марте количество вакансий в этой сфере достигло 1120 – это в 3,5 раза больше, чем год назад, и примерно седьмая часть всех вакансий на платформе.

Вместе с вакансиями растет и заинтересованность кандидатов, почти 9 тысяч откликов только за один месяц. Оборонная индустрия уже стала полноценным игроком на ІТ-рынке и продолжает активно привлекать новые таланты. Также показательно, что среди 20 самых активных работодателей сразу 7 компаний связаны с оборонной сферой или Силами обороны.

Несмотря на рост количества вакансий, еще быстрее растет количество кандидатов. Именно это и стало ключевым фактором усиления конкуренции. Если в 2025 году ежемесячно на вакансии откликались в среднем 19,4 тысячи специалистов, то в 2026 году эта цифра превысила 20 тысяч, а в марте достигла рекордных 22,8 тысячи. Общее количество откликов также установило максимум – 131 тысяча за месяц.

В среднем на одну вакансию сейчас приходится 26 откликов – это уже довольно высокий уровень конкуренции, но в отдельных категориях ситуация значительно сложнее. Именно разработчики почувствовали наибольшее давление. В большинстве технических направлений конкуренция значительно превышает средний уровень.

Абсолютным "лидером" остается Front-end – здесь зафиксировано рекордные 132 отклика на одну вакансию. Причем основной прирост произошел за счет опытных специалистов, что свидетельствует о насыщении рынка даже в сегменте middle+.

Похожая ситуация и в QA, где на одну вакансию приходится в среднем 76 откликов. Конкуренция в этом направлении начала расти еще в конце 2025 года и продолжает набирать обороты.

В Java и Project Management показатели также высокие – около 61 отклика на вакансию. В Node.js более 50, в iOS почти 48. На этом фоне относительно комфортной выглядит ситуация в C++, где конкуренция остается ниже – около 9 откликов на вакансию.

В отличие от разработки, в нетехнических направлениях конкуренция значительно ниже. В маркетинге, например, в среднем всего 14 откликов на вакансию, а в HR – около 24, что даже меньше, чем два года назад.

Количество компаний, публикующих вакансии, стабильно держится на уровне около 1900 ежемесячно. В то же время меняется структура лидеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, средняя зарплата в Украине уже весной 2026 года может превысить 30 тысяч гривен, главным образом из-за острого дефицита кадров в реальном секторе. В то же время бюджетная сфера отстает по темпам роста, а реальные доходы украинцев существенно отличаются в зависимости от отрасли.

