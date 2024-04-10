Кому из украинцев повысят пенсии задним числом: кто получит деньги уже через несколько месяцев

С апреля в Украине начался перерасчет пенсий для лиц, продолживших работать после выхода на пенсию и набравших по меньшей мере 24 дополнительных месяца стажа. Но повышение суммы за апрель и май будет осуществлено с задним числом, то есть в июне.

Об этом говорится в пояснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Так, пенсии автоматически перечисляются для тех, кто продолжал работать после получения пенсии или после ее перерасчета.

Важным условием есть наличие 24 месяцев страхового стажа на 1 марта 2024 года. Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров начался с 1 апреля.

При этом сам перерасчет будет произведен после поступления информации об уплате единого взноса за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования (отчеты должны быть представлены до 10 мая).

Напомним, в Украине некоторые пенсионеры могут получать на 20% больше выплаты. Речь идет о проживающих в горных населенных пунктах пенсионерах, которые признаны такими официально. Также это касается и переселенцев, перебравшихся в горную местность.

OBOZ.UA писал ранее о том, что в Украине возраст ухода на пенсию зависит не только от прожитых лет, но и от количества страхового стажа. Формально выход на пенсию в 2024 г. возможен с 60 лет как для мужчин, так и для женщин, но для этого обязательно иметь определенное количество страхового стажа. В 2024 году эта норма по стажу составляет 31 год, она будет расти на 12 месяцев ежегодно, пока не достигнет 35 лет. Если стажа мало, пенсии в 60 лет не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!