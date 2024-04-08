Кому из украинцев предоставляют прибавку к пенсии в 20%: стало известно, кто может претендовать

В Украине некоторые пенсионеры могут получать на 20% больше выплаты. Речь идет о проживающих в горных населенных пунктах пенсионерах, которые признаны таковыми официально.

Также это касается и переселенцев, перебравшихся в горную местность. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

"С 1995 года вступил в силу закон о статусе горных населенных пунктов. Поскольку наша область географически в подавляющем большинстве горная, более 190 населенных пунктов имеют этот статус", – отметили в ПФУ.

К горным населенным пунктам относятся города, поселки городского типа, поселки, сельские населенные пункты, расположенные в горной местности, имеющие недостаточно развитую область применения труда и систему социально-бытового обслуживания, ограниченную транспортную доступность.

Если человек постоянно проживает в горном населенном пункте или учится или работает, то ему до пенсии установлено повышение. "Законом предусмотрена установленная надбавка к пенсиям 20% от основного размера пенсий", - сообщили специалисты.

Для получения прибавки пенсионеру нужно оформить статус жителя на территории горного населенного пункта и получить соответствующее удостоверение.

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