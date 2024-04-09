Кто останется без пенсии в 60 лет: каждый украинец может проверить свой стаж и узнать пенсионный возраст

В Украине возраст выхода на пенсию зависит не только от прожитых лет, но и от количества страхового стажа. Формально выход на пенсию в 2024 году возможен с 60 лет как для мужчин, так и для женщин, но для этого обязательно иметь определенное количество страхового стажа. В 2024 году эта норма по стажу составляет 31 год, она будет расти на 12 месяцев ежегодно, пока не достигнет 35 лет. Если стажа мало, пенсии в 60 лет не будет.

OBOZ.UA разбирался, какой пенсионный возраст в Украине в 2024 году, какими станут нормы по стажу в ближайшие несколько лет, а также как узнать свой официальный стаж. Если стажа для пенсии не хватает, есть варианты исправления ситуации.

Пенсионный возраст 2024 года: сколько нужно стажа для пенсии

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2024 году требуется более 31 года страхового стажа;

в 2024 году требуется более 31 года страхового стажа; в 63 года – не менее 21 года стажа;

– не менее 21 года стажа; в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Если у украинца к 65 годам нет даже 15 лет стажа, пенсию он не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

При этом такая выплата не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц. В 2024 году это 2920 грн.

Минимальный страховой стаж для пенсионеров будет увеличиваться каждый год до 2028-го. То есть уже сейчас каждый украинец может подсчитать, сколько ему придется работать до выхода на пенсию.

Для этого нужно знать, в каком году будущему пенсионеру исполнится 60 лет. После достаточно свериться с таблицей требований к стажу:

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Как узнать свой стаж для пенсии и ее размер

Чтобы проверить свой стаж и возможный возраст выхода на пенсию, нужно пройти регистрацию в Пенсионном кабинете. Найти собственное пенсионное дело там может каждый украинец, который достиг совершеннолетия.

Как рассказала OBOZ.UA заместитель министра соцполитики Дарина Марчак, чтобы узнать будущий размер пенсии, на пенсионном портале в калькуляторе нужно указать "с учетом приобретенного в будущем стажа". Чем больше лет до пенсии, тем больше времени есть на то, что увеличить ее размер.

Так, на портале Пенсионного фонда нужно войти в персональный кабинет. Это можно сделать с помощью КЭП (можно получить онлайн в своем банке), по токену, с помощью Дія. Підпис, Bank ID НБУ.

В кабинете вы увидите "пенсионный калькулятор". Он уже учитывает данные о вашей зарплате и стаже. Если это будущая пенсия, нужно выбрать опцию "алгоритм расчета с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста". Тогда вы увидите ориентировочный размер своей будущей пенсии.

"Если вы получаете часть зарплаты в конверте, идти к своему работодателю и договариваться, чтобы зарплату вывели из тени. Кроме того, понимать, что в интересах каждого из нас (включая меня) – работать как можно дольше. Накапливать страховой стаж", – советует Марчак.

Важно понимать, что иногда из-за ошибок украинцы могут потерять часть стажа и остаться без пенсии. Важно обращать внимание на заполненные данные в трудовой книжке не только при получении пенсии, но и сразу при трудоустройстве. В Пенсионном фонде Украины называли такие самые распространенные ошибки при оформлении трудовой книжки:

дата, название должности, название организации или предприятия, номер и дата приказа, подпись руководителя и его фамилию (ФИО), печать должны быть отражены при принятии на работу;

изменения в названии предприятия или их реорганизация должны быть также зафиксированы;

записи в трудовой книжке не должны быть выполнены "другими чернилами" после предварительных записей о принятии или увольнении. Ошибки должны быть исправлены отдельной записью, которая должна быть заверена в соответствии с требованиями.

Только работодатели могут вносить изменения в трудовую книжку, если они сами не являются виновниками неточностей. В частности, при смене фамилии важно указать соответствующий документ и дату его издания.

Не хватает стажа для пенсии: что делать

Украинцы имеют возможность докупить недостающий страховой стаж. Договор о покупке стажа заключается с Пенсионным фондом. По сути, существует два типа договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Первый – более дешевый, но более длительный для решения вопроса выхода на пенсию. Он заключается на конкретный срок, раньше которого на пенсию выйти нельзя. Оплаты производятся раз в месяц. Договор можно заключить на период не менее года и до 5 лет. И выйти на пенсию можно только по истечении его срока действия.

В этом варианте сумма добровольного пенсионного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. Он определяется как 22% от размера минимальной заработной платы. То есть, чтобы в январе 2024 года в страховой стаж был зачислен один полный месяц, нужно заплатить 1562 грн. С 1 апреля стоимость месяца стажа поднимется до 1760 грн, т. к. минималка вырастет до 8000 грн.

Второй вид договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования позволяет однократно докупить недостающий страховой стаж и сразу же выйти на пенсию, не дожидаясь окончания года или более длительного срока. По нему можно докупить страховой стаж как за 1-2 месяца, так и за год или максимум за 5 лет.

Такой вид договора позволяет решить вопрос покупки необходимого стажа быстрее, но он вдвое дороже, чем предыдущий вариант, – платить за месяц нужно уже минимум 44% от минималки. С января по апрель 2024 года это 3124 грн, а с 1 апреля будет 3520 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года, должны пройти физическую проверку в Ощадбанке или ПФУ, один из способов прохождения идентификации – видеоконференцсвязь. Если видеоидентификация не будет произведена, выплаты могут быть приостановлены.

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