Кто останется без пенсии в 60 лет: каждый украинец может проверить свой стаж и узнать пенсионный возраст
В Украине возраст выхода на пенсию зависит не только от прожитых лет, но и от количества страхового стажа. Формально выход на пенсию в 2024 году возможен с 60 лет как для мужчин, так и для женщин, но для этого обязательно иметь определенное количество страхового стажа. В 2024 году эта норма по стажу составляет 31 год, она будет расти на 12 месяцев ежегодно, пока не достигнет 35 лет. Если стажа мало, пенсии в 60 лет не будет.
OBOZ.UA разбирался, какой пенсионный возраст в Украине в 2024 году, какими станут нормы по стажу в ближайшие несколько лет, а также как узнать свой официальный стаж. Если стажа для пенсии не хватает, есть варианты исправления ситуации.
Пенсионный возраст 2024 года: сколько нужно стажа для пенсии
- Для выхода на пенсию в 60 лет в 2024 году требуется более 31 года страхового стажа;
- в 63 года – не менее 21 года стажа;
- в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.
Если у украинца к 65 годам нет даже 15 лет стажа, пенсию он не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.
При этом такая выплата не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц. В 2024 году это 2920 грн.
Минимальный страховой стаж для пенсионеров будет увеличиваться каждый год до 2028-го. То есть уже сейчас каждый украинец может подсчитать, сколько ему придется работать до выхода на пенсию.
Для этого нужно знать, в каком году будущему пенсионеру исполнится 60 лет. После достаточно свериться с таблицей требований к стажу:
Как узнать свой стаж для пенсии и ее размер
Чтобы проверить свой стаж и возможный возраст выхода на пенсию, нужно пройти регистрацию в Пенсионном кабинете. Найти собственное пенсионное дело там может каждый украинец, который достиг совершеннолетия.
Как рассказала OBOZ.UA заместитель министра соцполитики Дарина Марчак, чтобы узнать будущий размер пенсии, на пенсионном портале в калькуляторе нужно указать "с учетом приобретенного в будущем стажа". Чем больше лет до пенсии, тем больше времени есть на то, что увеличить ее размер.
Так, на портале Пенсионного фонда нужно войти в персональный кабинет. Это можно сделать с помощью КЭП (можно получить онлайн в своем банке), по токену, с помощью Дія. Підпис, Bank ID НБУ.
В кабинете вы увидите "пенсионный калькулятор". Он уже учитывает данные о вашей зарплате и стаже. Если это будущая пенсия, нужно выбрать опцию "алгоритм расчета с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста". Тогда вы увидите ориентировочный размер своей будущей пенсии.
"Если вы получаете часть зарплаты в конверте, идти к своему работодателю и договариваться, чтобы зарплату вывели из тени. Кроме того, понимать, что в интересах каждого из нас (включая меня) – работать как можно дольше. Накапливать страховой стаж", – советует Марчак.
Важно понимать, что иногда из-за ошибок украинцы могут потерять часть стажа и остаться без пенсии. Важно обращать внимание на заполненные данные в трудовой книжке не только при получении пенсии, но и сразу при трудоустройстве. В Пенсионном фонде Украины называли такие самые распространенные ошибки при оформлении трудовой книжки:
- дата, название должности, название организации или предприятия, номер и дата приказа, подпись руководителя и его фамилию (ФИО), печать должны быть отражены при принятии на работу;
- изменения в названии предприятия или их реорганизация должны быть также зафиксированы;
- записи в трудовой книжке не должны быть выполнены "другими чернилами" после предварительных записей о принятии или увольнении. Ошибки должны быть исправлены отдельной записью, которая должна быть заверена в соответствии с требованиями.
Только работодатели могут вносить изменения в трудовую книжку, если они сами не являются виновниками неточностей. В частности, при смене фамилии важно указать соответствующий документ и дату его издания.
Не хватает стажа для пенсии: что делать
Украинцы имеют возможность докупить недостающий страховой стаж. Договор о покупке стажа заключается с Пенсионным фондом. По сути, существует два типа договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Первый – более дешевый, но более длительный для решения вопроса выхода на пенсию. Он заключается на конкретный срок, раньше которого на пенсию выйти нельзя. Оплаты производятся раз в месяц. Договор можно заключить на период не менее года и до 5 лет. И выйти на пенсию можно только по истечении его срока действия.
В этом варианте сумма добровольного пенсионного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. Он определяется как 22% от размера минимальной заработной платы. То есть, чтобы в январе 2024 года в страховой стаж был зачислен один полный месяц, нужно заплатить 1562 грн. С 1 апреля стоимость месяца стажа поднимется до 1760 грн, т. к. минималка вырастет до 8000 грн.
Второй вид договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования позволяет однократно докупить недостающий страховой стаж и сразу же выйти на пенсию, не дожидаясь окончания года или более длительного срока. По нему можно докупить страховой стаж как за 1-2 месяца, так и за год или максимум за 5 лет.
Такой вид договора позволяет решить вопрос покупки необходимого стажа быстрее, но он вдвое дороже, чем предыдущий вариант, – платить за месяц нужно уже минимум 44% от минималки. С января по апрель 2024 года это 3124 грн, а с 1 апреля будет 3520 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года, должны пройти физическую проверку в Ощадбанке или ПФУ, один из способов прохождения идентификации – видеоконференцсвязь. Если видеоидентификация не будет произведена, выплаты могут быть приостановлены.
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