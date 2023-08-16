Коллекционеры устроили "драку" за 50 копеек: подняли ее цену на аукционе почти в 9 тысяч раз

Украинскую монету в 50 копеек продали на аукционе за 8 551 грн. В процессе торгов было сделано сразу 43 ставки.

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Прошли они на площадке Violity. Первая ставка составляла всего 1 грн. Т.е., в ходе аукциона монета подорожала более чем в 8 500 раз.

Высокая стоимость монеты и огромный интерес к ней со стороны коллекционеров обусловленs ее редкой разновидностью. Это 3(1)Ваг с гладким гуртом.

Как объясняют специалисты ресурса "Монеты-ягодки", "это первые пробные 50 копеек". И чеканились они при отладке станков.

При производстве этих монет использовались штампы с нехваткой и матрицы без рифлений. Поэтому:

средний зуб тризуба имеет утолщение слева;

на гурте нет насечек.

Редкими же эти монеты, отмечается, стали потому, что их "должны были утилизировать и в обращение они не должны были попасть". Однако, судя по всему, осуществлено это было не на 100%. Одна из вероятных причин – работники завода могли оставить себе на память несколько экземпляров и теперь их перепродают.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого были проданы и украинские 2 копейки 2010 года. Заплатили за нее 21 101 грн.

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