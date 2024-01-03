Коллекционеры "подрались" за старые украинские 50 копеек: за них заплатили большую сумму

Украинские 50 копеек 1992 года были проданы на аукционе за 12 001 грн. При этом первая ставка составила 2 грн – и таким образом, монета подорожала более чем в 6 000 раз.

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Состоялся аукцион на площадке Violity. В процессе торгов было сделано 68 ставок.

Такое большое желание коллекционеров завладеть этой монетой объясняется ее редкой разновидностью – 4 ААм. Как объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки", нумизматы называют такие копейки "Англичанками" – поскольку их чеканили английскими штемпелями.

"Разновидность 4ААм особенна тем, что у нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный тризуб. На обычных же монетах щит выполнен тонкими линиями, а трезубец выпуклый", – объяснили эксперты.

Возникла же эта ошибка, отмечают они, из-за того, что художники при разработке эскизов затемнили не только фон монеты, но и сам тризуб. После чего по этим эскизам в Великобритании был изготовлен инструмент для чеканки монет.

Выявлена же ошибка была только когда работники Луганского станкостроительного завода получили готовые пуансоны (пресс-штемпели) для чеканки монет. "На заводе было принято решение изготовить этим инструментом пробную партию монет. Чтобы наладить станки для дальнейшего чеканки", – рассказали нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые монеты в 1 копейку. Впрочем, те ценят не все такие монеты – лишь определенные номиналы. И именно за них готовы будут заплатить тысячи гривен.

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