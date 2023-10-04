Коллекционеры готовы "завалить" украинцев деньгами за монеты: как узнать, заплатят ли за ваши копейки

Коллекционеры готовы платить тысячи гривен за некоторые украинские монеты – если те редкие или имеют определенные особенности. При этом обычные украинцы вряд ли смогут "на глаз" определить, стоит ли оказавшая у них монет каких-либо денег – ведь порой речь идет о совсем мелких деталях. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Особенно, рассказал OBOZREVATEL, рассказал редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, что за осмотр денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

Найти таких специалистов можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. Чтобы специалист максимально точно определил степень ценности монеты, следует отправить ему четкое фото:

аверса;

реверса;

гурта – ведь "если например, насечка будет крупная или мелкая, это уже разные разновидности".

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Какие монеты дорогие

Нумизматы ценят монеты с разнообразными особенностями. Например: за 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;

четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;

грозди №7 – хвостик не касается ягоды;

грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;

гурту с крупной насечкой.

А 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, выпущенные же до 2003 года монеты, которые НБУ выводит из оборота, дорогими и коллекционными не станут. Ведь они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов.