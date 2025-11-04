Касается каждого нового беженца из Украины: страна ЕС приняла новое важное правило

Власти Ирландии изменили условия пребывания в стране новоприбывших беженцев из Украины. Если раньше им предоставляли государственное жилье на 90 дней, то теперь этот срок был сокращен лишь до 30 дней.

Как сообщает RTE, соответствующие изменения подкомитет Кабинета министров одобрил 3 ноября. Согласно отчету, который был представлен на заседании подкомитета, о потребности в 90-дневном проживании заявляют около 50 новых украинских беженцев – в таком темпе возможности социального жилья могли бы быть исчерпанными уже к концу месяца.

Кроме того, ирландский Кабмин достиг принципиальной договоренности о том, что работающих искателей убежища обяжут делать еженедельные взносы на покрытие расходов на проживание. Но реализацию этого предложения еще придется доработать.

В течение следующих нескольких недель его должны представить лидерам коалиционных политсил, а после этого – вынесут для окончательного утверждения Кабинетом министров. Ранее министр юстиции Джим О'Каллаган назвал целесообразным предложение взимать арендную плату с людей, которые проживают в центрах размещения IPAS и работают.

Сколько будут платить украинцы за жилье

Внедрение такой системы может занять до года. Предлагается привязать сумму взносов к доходу:

Доход в неделю, евро Доля от недельной стоимости проживания, которую платит получатель, % Сумма взноса, которую платит получатель, евро До 97 0 0 97,01-150,00 15 евро 15,00 150,01-210,00 15% 35,70 210,01-275,00 25% 59,50 275,01-340,00 35% 83,30 340,01-405,00 50% 119,00 405,01-470,00 65% 154,70 470,01-535,00 75% 178,50 535,01-600,00 85% 202,30 От 600,01 100% 238,00

Ирландию заполнили украинские молодые мужчины

По данным ирландских властей, с февраля 2022 года временную защиту в этой стране получили более 120 тыс. украинских беженцев от войны. Около 83 тыс. из них остаются в стране до сих пор. В местном Министерстве юстиции отмечают, что ситуация ухудшилась после того, как в Украине разрешили выезд за границу мужчин 18-22 лет – в результате количество заявок на предоставление временной защиты выросло до 50 в неделю.

"Очевидно, что это создает давление на систему предоставления жилья, которое мы предоставляем, поскольку мы имели определенное количество доступных мест для проживания. Но если люди будут продолжать поступать, как это было в сентябре и октябре, нам придется начать искать больше жилья", – говорит министр О'Каллаган.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинских мужчин трудоспособного возраста предлагают лишить социальных выплат в Германии. Им предлагают не оформлять беженство, а искать работу и обеспечивать себя самостоятельно, поскольку в других государствах показатели трудоустройства значительно выше.

