Беженцев из Украины могут лишить выплат в Германии: что придумали в партии Мерца

Украинская молодежь (в частности мужчины трудоспособного возраста), приезжающая в Германию, не должна получать социальные выплаты от государства. Вместо этого они должны не оформлять беженство, а искать работу и обеспечивать себя самостоятельно, поскольку в других государствах показатели трудоустройства значительно выше.

Об этом, как сообщает ntv, заявил Карстен Линнеманн, генеральный секретарь Христианско-демократического союза, который является главной политсилой в Германии. Впрочем, политик подчеркнул, что выступает против депортации украинских мужчин.

Работа вместо выплат

"Я не хочу никого депортировать. Но если украинские молодые мужчины приезжают в Германию, то, конечно, они не должны пользоваться здешней системой социального обеспечения. Целью должно быть то, чтобы эти люди нашли работу", – считает Линнеманн.

Он отметил, что в других странах украинцы охотнее выходят на работу, чем в Германии.

"Мы видим это в Нидерландах и Польше. Уровень занятости для тех, кто приезжает из Украины, там намного, намного выше, чем в Германии. И поэтому они должны иметь право не на базовую помощь, а на помощь согласно Закону о помощи искателям убежища. И мы должны предоставить приоритет вопросу трудоустройства", – повторил политик.

Украинские мужчины нужны Украине

Карстен Линнеманн отметил особую чувствительность "украинского вопроса" в контексте войны за свободу, которая длится с 2022 года. Несмотря на это Германия продолжает поддерживать украинцев.

"Речь идет об очень важном вопросе: мир и свободу. И я считаю неприемлемым, что так много молодых мужчин приезжает к нам, когда в Украине идут бои. Эти люди нужны там ... Конечно, когда страна борется свою за свободу, тех, кто там находится, особенно молодых мужчин, нужно призвать", – отметил политик ХДС.

Следует напомнить, что в августе Украина разрешила пересекать границы мужчинам в возрасте до 22 лет. После этого количество таких беженцев в Германии стремительно возросло: если в мае через систему регистрации "Бесплатно" было распределено 7 961 граждан Украины, то в августе – 11 277, а в сентябре – 18 755. А всего с начала полномасштабной войны в Германию приехало 1,2 млн украинцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Линнеманн разделил позицию министр-президента Баварии Маркуса Зедера, который выступил за ограничение въезда для украинских беженцев-мужчин. "Никому не поможет, если все больше молодых мужчин из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", – сказал он и призвал правительство повлиять на руководство Украины.

