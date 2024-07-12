Какую зарплату нужно иметь для пенсии в 15 тыс. грн: ответ удивит

С полным стажем (35 лет) украинцу, который выходит на пенсии по общим правилам, для получения выплаты в 15 тыс. грн нужно иметь зарплату в размере в 3,16 раза выше средней. Согласно последним данным ПФУ, это около 48 778,9 грн.

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Согласно расчетам OBOZ.UA, если есть 40 лет стажа, то для пенсии в 15 тысяч гривен нужно иметь зарплату в размере в 2,76 раза выше средней. На сегодня это 42 681,6 грн.

Среди пенсионеров около 2,7 млн. тех, кто продолжает работать. Они в среднем получают выплату в 6 тыс. грн. Всего пенсию получают 10,1 млн. человек. Из них наибольшее количество (2,6 млн.) получают пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн. человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн. украинцев.

Итак, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты в размере до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн) получают 1,2 млн. пенсионеров.

Отметим, эффективная пенсионная система может дать возможность работающему получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Международная организация труда рекомендует: минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% привычного заработка.

Часть украинцев получают пенсию, размер которой ниже минимальной. Речь идет о 67,5 тыс. украинцах, которые в среднем получают 1,4 тыс. грн. Это те украинцы, у которых нет необходимого стажа для получения пенсии по возрасту. Минимальную пенсию в 2361 грн. получают 283 тыс. украинцев на заслуженном отдыхе.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с июля начнутся выплаты денежной помощи для уязвимых категорий граждан, в частности, единовременного вознаграждения Героям Украины и пожизненных стипендий участникам Второй мировой войны и спасателям евреев во время Холокоста.

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