Какую пенсию получат украинцы со средней зарплатой: озвучена сумма

В Украине со средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию, размер которой будет составлять всего 5 401,5 грн. На такую выплату можно претендовать с 35-ю годами стажа.

Видео дня

Как говорится в публикации OBOZ.UA, в Украине пенсия зависит от двух факторов: стажа и зарплаты. Важно, с какой зарплаты украинец платит взносы. Чем выше официальная зарплата и больше стаж, тем больше будет предстоящая выплата.

Отметим, в Украине пенсия считается по формуле: средняя зарплата за последние три года умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Полученная сумма – размер будущей пенсии.

Какие пенсии получают украинцы?

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн., до 5816 грн. В январе 2024 года украинцы в среднем получали 5385 грн. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн. Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на уровне 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать подорожание товаров и услуг.

Однако минимальная пенсия с января 2022 года выросла с 1934 до 2361 грн. То есть на 22%. Следовательно, индексация минимальной пенсии не позволила даже компенсировать инфляцию. А те, кто получает минимальную выплату, потеряли больше всего.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!