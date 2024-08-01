Какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 20 тыс. грн: цифра удивит

В Украине пенсия с зарплатой в 15 тыс. грн. можно рассчитывать на пенсию в размере 4,6 тыс. грн. В то же время, с зарплатой в 20 тыс. грн можно получить пенсию в 6,1 тыс. грн.

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OBOZ.UA рассчитал средний размер будущей пенсии при условии, что есть 35 лет стажа. Речь идет о приблизительном размере выплаты, чтобы рассчитать точный размер выплаты, необходимо сравнивать размер собственной и средней зарплаты помесячно.

С зарплатой в 15 тысяч гривен. С такой зарплатой украинец с 35 лет стажа может рассчитывать на пенсию в размере 4 608 грн. Эта зарплата меньше, чем средняя зарплата по стране по данным ПФУ.

С зарплатой в 20 тысяч гривен. Такая зарплата при условии, что есть 35 лет стажа, дает возможность получать пенсию, размер которой достигает 6 144,5 грн.

С зарплатой в 30 тысяч гривен. Значительно выше будет пенсия для украинца с зарплатой в 30 тыс. грн. Размер выплаты может достигать около 9216 грн.

Какие пенсии получают украинцы?

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн., до 5816 грн. В январе 2024 года украинцы в среднем получали 5385 грн. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн. Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на уровне 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать подорожание товаров и услуг.

Однако минимальная пенсия с января 2022 года выросла с 1934 до 2361 грн. То есть на 22%. Следовательно, индексация минимальной пенсии не позволила даже компенсировать инфляцию. А те, кто получает минимальную выплату, потеряли больше всего.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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