Как в Украине мошенники оформляют кредиты на военных: суть схемы

В Украине мошенники оформляют кредиты на пропавших без вести и пленных военных. Преступники осуществляют перевыпуск SIM-карт и получают доступ к онлайн-банкингу военных. Со счетов защитников "снимают" остаток денег, а также выпускают кредитные карты и присваивают суммы займа.

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Об этом рассказала Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА, в комментарии OBOZREVATEL. В то же время военные могут обезопасить себя.

Как не стать жертвой мошенников?

Данильченко отметила, что военнослужащие могут защититься от мошенников, идентифицировав себя через мобильные операторы. Для этого необходимо привязать SIM-карту к своему паспорту.

"Если человек длительное время не выходил на связь, то его номер использовали для того, чтобы восстановить SIM-карту. Например, с использованием последних 3 цифр номера. По разным схемам происходило восстановление, но предварительно они информацию собирали о тех людях. Поэтому мы рекомендуем, чтобы те, кто идет на фронт, знали, что в случае потери надолго мобильной связи есть риск использования SIM-карты", – сказала экспертка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи мошенничества по теме денежной помощи. В популярных мессенджерах и соцсетях аферисты предлагают украинцам "получить выплаты" якобы от ВПП ООН и других международных организаций, а затем очищают карты жертв.

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