Как украинцам считают пенсию: озвучена формула и примеры расчетов для разных зарплат 

В Украине пенсии считается по единой формуле для абсолютного большинства. При этом их размер со временем устаревает, а формула не позволяет получать на заслуженном отдыхе значительный процент от зарплаты.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, украинец, который сейчас выходит на пенсию, будет в расчете иметь показатель средней зарплаты по стране за три последних года. Сейчас это 13,5 тыс. грн, и от этой цифры зависит размер пенсии. Однако через 10 лет средний размер зарплаты может быть в разы выше. Поэтому пенсионер, который со средней зарплатой и 35 годами стажа, который выходил на пенсию 10 лет назад, вероятно, получит значительно меньшую пенсию, чем современный пенсионер, имеющий такой же стаж и среднюю зарплату.

Средняя зарплата за три прошлых года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%

Как видно из этой формулы, украинцы на пенсии могут претендовать только на 1% расчетного заработка за каждый отработанный год. И если официально украинец зарабатывает меньше средней, то и на пенсии может претендовать только на небольшую выплату.

Для того чтобы получать пенсию 20 тыс. грн со стажем 35 лет, размер зарплаты должен быть в 4,2 раза выше средней. На сегодня это около 65 тыс. грн. Чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. грн, размер зарплаты при стаже в 35 лет должен быть на уровне 32 519 грн.

С зарплатой 15 тыс. грн можно рассчитывать на пенсию в 4228,2 грн. С таким же стажем и зарплатой 10 тыс. грн пенсия будет на уровне 3314 грн. С зарплатой вдвое выше средней (это более 33 тыс. грн, по данным Пенсионного фонда) можно получить пенсию 9491,5 грн. Согласно нормативам Международной организации труда, достаточной считается пенсия, размер которой составляет 40% привычного заработка. Украине, к сожалению, до такого показателя далеко.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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