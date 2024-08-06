Какую пенсию получит украинец: реальные расчеты и важные правила для каждого

В Украине 62,6% получают пенсию размером менее 5 тыс. грн. Формула расчета выплаты не позволяет получать значительную пенсию даже с относительно высокой зарплатой. В правительстве разрабатывали пенсионную реформу, однако в ближайшее время ее презентовать не планируют. О том, возможно ли заработать на достойную пенсию обычному украинцу и что делать, читайте в материале OBOZ.UA.

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Несправедливая формула: почему украинцы не могут получать высокие пенсии

В Украине после снижения ЕСВ почти в два раза в 2015 году поступления в Пенсионный фонд упали, а уже в 2017-м пришлось пересмотреть формулу расчета пенсии. Вместо 1,5 коэффициента оценки стажа снизили до 1. В результате размер всех будущих пенсий упал на треть.

К примеру, со средней зарплатой и 35 годами стажа сейчас можно получить пенсию в размере 4,7 тыс. грн. В то время как по "старой" формуле, которая действовала до 2017-го, сейчас можно было бы получать 7,1 тыс. грн. Фактически в 2017 году всем украинцам урезали будущий размер выплаты. Но низкие пенсии – и у тех, кто давно получил свою выплату.

"У меня у мамы стаж 37 лет, ей скоро 80 лет, а у нее пенсия – 3 240. Возможно ли сейчас на такую пенсию прожить?" – возмущается читательница OBOZ.UA Валентина. Действительно, в Украине действующая формула расчета выплаты привязывает выплаты к определенному размеру и обрекает их на то, что со временем размер пенсии будет снижаться.

Например, украинец, который сейчас выходит на пенсию, будет в расчете показатель средней зарплаты по стране за три последних года. Сейчас это 13,5 тыс. грн. и от этой цифры и зависит размер пенсии. Однако через 10 лет средний размер зарплаты может быть в разы выше. Поэтому пенсионер, который со средней зарплатой и 35 годами стажа выходил на пенсию 10 лет назад, вероятно, будет получать значительно меньшую пенсию, чем современный пенсионер, имеющий такой же стаж и среднюю зарплату.

средняя зарплата за три прошлых года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%

Как видно из формулы, украинцы на пенсии могут претендовать на каждый отработанный год только 1% расчетного заработка. И если официально украинец зарабатывает меньше среднего, то и на пенсии может претендовать только на небольшую выплату.

Для того чтобы получать пенсию в 20 тыс. грн со стажем в 35 лет, размер зарплаты должен быть в 4,2 раза выше средней. На сегодня это около 65 тыс. грн. Чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. грн., размер зарплаты при стаже в 35 лет должен быть на уровне 32 519 грн.

И с зарплатой в 15 тыс. грн можно рассчитывать на пенсию в 4228,2 грн. По такому же стажу и зарплате в 10 тыс. грн пенсия будет на уровне 3314 грн. С зарплатой вдвое выше средней (это более 33 тыс. грн, по данным Пенсионного фонда), можно получить пенсию 9491,5 грн. Согласно нормативам Международной организации труда, достаточной считается пенсия, размер которой составляет 40% привычного заработка. Украине, к сожалению, до такого показателя далеко.

Что делать и как заработать на достойную пенсию

Чем больше стаж, тем больше пенсия. В Украине норматив по стажу постепенно увеличивается. Ни одна страна в мире не может обеспечить достойный размер пенсий при малом стаже. К примеру, сейчас со средней зарплатой и 35 годами стажа можно получить пенсию в 4,7 тыс. грн. Если же средняя зарплата и 40 лет стажа, размер пенсии будет составлять уже 5,4 тыс. грн.

"Во-первых, чем дольше я работаю и чем выше взносы в пенсионную систему я плачу, тем больше объем финансового ресурса, доступного к выплате пенсий уже сейчас. Во-вторых, чем дольше я плачу страховые взносы, тем больше это, из-за формулы пенсии, повышает ее размер", – заявила заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

Официальное трудоустройство и белая зарплата. Если вы официально зарабатываете минималку. а остальную зарплату получаете в конверте – ваша пенсия не может быть больше минимальной. К примеру, с 35 годами стажа и минимальной зарплатой можно претендовать на пенсию, размер которой будет около 2,6 тыс. грн. Со средней зарплатой это уже 4,7 тысячи гривен.

Сбережения. Чтобы получать пенсию в течение 20 лет, собирать на нее необходимо вдвое дольше – то есть 40 лет, такую пропорцию OBOZ.UA озвучила эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко. О пенсии нужно задумываться с 20-30 лет. В 50 лет собрать на достойную старость будет тяжело. Среди относительно стабильных способов накопления следует выделить:

Покупка золота. Речь идет о банковских металлах, которые можно легко продать. Инвестиция в украшения менее надежна.

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Лучше собирать корзину из трех разных валют: это может быть доллар, евро и третья валюта, которая сейчас считается аналитиками перспективной. Покупка ОВГЗ, депозиты. Облигации внутреннего госзайма дают возможность заработать даже больше, чем банковские депозиты. Главный минус: это краткосрочные инвестиции.

Облигации внутреннего госзайма дают возможность заработать даже больше, чем банковские депозиты. Главный минус: это краткосрочные инвестиции. Покупка земли, недвижимости. Землю и недвижимость можно сдавать в аренду, которая всегда будет приносить пассивный доход.

Землю и недвижимость можно сдавать в аренду, которая всегда будет приносить пассивный доход. Еще один вариант – частные пенсионные фонды. Нужно внимательно изучить все риски и условия работы.

Чтобы получать достойную пенсию, стоит задуматься об этом еще задолго до достижения пенсионного возраста. Именно от того, работаете ли вы официально и платите ли налоги, будет зависеть и то, какую пенсию вы сможете получить. Также следует отметить, что действующая пенсионная система в Украине не позволяет сохранять свой уровень дохода только за счет пенсии. Поэтому, кроме того, чтобы заработать на условно государственную пенсию, также следует делать накопления и позаботиться о дополнительном источнике дохода на заслуженном отдыхе.