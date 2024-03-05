Как украинцам декларировать квартиры и авто, которые уничтожила Россия во время войны: объяснение

Многие украинцы остались без жилья и транспортных средств из-за агрессии страны-террористки России. При этом уничтоженное имущество нужно также указывать в своих декларациях.

Если ваш дом разрушен, то данные о таком объекте подлежат отражению в разделе 3 "Объекты недвижимости" декларации до момента исключения сведений о нем из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Об этом говорится в разъяснении НАПК.

Аналогичный подход применим и к транспортным средствам, сведения о которых необходимо отражать в разделе 6 "Ценное движимое имущество – транспортные средства" декларации для снятия этого уничтоженного транспортного средства с учета.

Если транспортное средство было уничтожено, или осталось на временно оккупированной территории, или повреждено и не пригодно для дальнейшего использования, владелец авто может обратиться в ближайший сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки транспортного средства. Уже после этого транспортное средство будет снято с учета (постановление Кабинета министров Украины от 07.09.1998 № 1388).

Условиями прекращения права собственности на уничтоженное движимое имущество является наличие установленного факта уничтожения имущества. Документами, подтверждающими уничтожение имущества, могут быть материалы технической инвентаризации, удостоверяющие факт уничтожения имущества, справки органов внутренних дел, акт о пожаре, официальные заключения других учреждений или организаций, которые в соответствии с законодательством уполномочены удостоверять факт уничтожения имущества и т. п.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, стоимость послевоенной реконструкции и восстановления Украины по состоянию на конец 2023 года достигла $486 млрд, или 452,8 млрд евро. Это на $75 млрд больше, чем годом ранее. Предполагается, что такое финансирование будет израсходовано за десять лет восстановления страны.

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