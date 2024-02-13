Как украинским военным получить помощь в случае инвалидности: официальная инструкция

Украинские военнослужащие, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, имеют право на единовременную денежную помощь. Однако для ее получения они должны иметь справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которой установлена инвалидность, или процент потери трудоспособности.

Об этом рассказали в Минобороны. Там отметили: право на помощь действует в течении ограниченного времени – 3 лет после получения справки МСЭК.

При этом подчеркивается: законодательством устанавливается четкий перечень документов, которые следует подать. "По месту представления документов заполняется заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных", – рассказали в Минобороны.

Также нужно подготовить копии паспорта, идентификационного номера (ИНН). А кроме того:

номера банковского счета

справки об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья), выданной командиром воинской части (при получении ранения, травмы, контузии, увечья)

постановления военно-врачебной комиссии (ВЛК) о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания)справки МСЭК об установлении процента потери трудоспособности или инвалидности

выписки из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.

"Для уволившихся из ВСУ дополнительно подается выписка из приказа воинской части об исключении из списков в связи с увольнением", – отметили в министерстве.

Куда обращаться за помощью

Орган, в который следует обращаться для начисления помощи, зависит от того, находится ли человек еще на службе, или уже нет. Так:

Служащим нужно подать соответствующий рапорт к командиру воинской части.

"После этого военная часть принимает документы и удостоверяет их копии, выдает заключение о возможности назначения ОГД, а затем направляет в департамент социального обеспечения Минобороны. Комиссия Минобороны принимает решение о назначении помощи и доказывает его воинской части. В свою очередь, военная часть доводит до военнослужащего решение комиссии и производит выплату помощи после получения средств от Минобороны", – рассказали в министерстве.

Тем, кто уволился из ВСУ, нужно обратиться в ТЦК и СП, где они состоят на учете.

В таком случае, отмечается, ТЦК и СП принимает документы и удостоверяет их копии, а также заключает решение о назначении помощи. Оно направляется в департамент социального обеспечения Минобороны, где принимают решение о назначении помощи и отправляют его ОТЦК и СП. Там же доводят до военнослужащего решение комиссии и производят выплату после получения средств от Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ветераны войны могут получить доплаты к пенсиям. Однако есть несколько условий для получения средств. Участники боевых действий могут досрочно выходить на пенсию в возрасте 55 лет.

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