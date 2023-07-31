Как приготовить горячую еду, если отключили свет: чем следует запастись

Энергетики и профильные эксперты не исключают возобновления массовых отключений электроэнергии с наступлением холодов. Что может создать для многих украинцев сложности с приготовлением горячей пищи – особенно тем, у кого дома установлена электроплита. Выйти же из ситуации поможет газовая горелка.

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"Компактная газовая горелка – девайс каждого туриста, который поможет разогреть или приготовить еду. [А также] Вскипятить воду, если в вашем доме исчезнет электроснабжение", – рассказывают специалисты Visit Ukraine.

Они отмечают: наименьшего баллона хватит на неделю для 1-2 человек. А баллоны на 2-10 л "прокормят" больше людей в течении довольно длительного периода.

Впрочем, не стоит отмечается, рассчитывать приготовить на горелке большую кастрюлю борща на 10 человек. Этот девайс лучше всего подходит для приготовления:

каш;

макарон;

хлопьев.

Немалое значение имеет и емкость, в которой готовиться пища. "Туристы советуют отдавать предпочтение посуде с маленьким объемом и тонкими стенками – таким образом вы сэкономите газ", – говорится в материале.

Какой едой запастись

При наступлении холодов и отключении электроэнергии, а с ней и отопления, полноценное питание станет дополнительным фактором, который не даст замерзнуть. В связи с этим важно запастись продуктами, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении.

Еда должна быть такой, чтобы ее можно было легко приготовить либо съесть без приготовления, советует блогер Кирилл Данильченко. В частности, следует запастись:

вермишелью "паутинка", которая "не требует варки – просто 5 минут в кипятке";

обычными овсяными хлопьями;

цукатами;

изюмом;

орехами;

семечками;

сухофруктами;

шоколадом;

энергетическими батончиками;

медом;

салом;

консервами и т.д.

Нелишним будет закупить цельнозерновые сухие завтраки и молоко длительного хранения. А также сушеные картофельные хлопья. "Жменю резанных томатов и паприки туда, соли и овощей, что угодно мясное – от джерки до баночки фарша или паштета. И готов котелок пюре в любом месте, где есть кипяток", – поделился рецептом Данильченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам энергоэксперта Геннадия Рябцева, до конца войны проблемы с электроэнергией не исчезнут. Более того, затруднения будут даже после ее окончания, поэтому лучше к этому быть готовым.

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