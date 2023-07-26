Украинцам советуют запасаться павербанками и генераторами: массовые отключения света могут вернуться

Грядущей зимой украинская энергосистема может столкнуться с еще большими вызовами, чем прошлой – ведь причиненные ей Россией разрушения очень масштабные и справиться с ними за лето в полной мере не удалось. Соответственно, отключения света могут вернуться, а потому украинцам следует уже сейчас позаботиться о приготовлении всего необходимого – прежде всего, зарядных станций, генераторов и топлива к ним.

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При этом важно понимать: проблемы будут, даже если РФ не станет прибегать к массовым обстрелам, говорится в материале УП. Дело в том, что:

с холодами потребление электричества вырастет;

следовательно, вырастет и нагрузка на и без того ослабленную энергосистему страны.

Так, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на примере Киева объяснил: каждые минус пять градусов температуры воздуха – это плюс 100 МВт потребления. И "чем будет холоднее, тем больше будет дефицит".

"Украина будет потреблять больше, и может возникнуть значительно больший дефицит, который не получится покрыть импортом. Когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями", – пояснил он.

Также очень вероятны проблемы с генерацией электричества. По словам директора Центра исследования энергетики Александр Харченко, огромную роль в этом может сыграть отсутствие в сети Запорожской АЭС.

"Если Запорожской АЭС в системе не будет, то у нас будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией. Размер этого дефицита, как мне лично представляется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения", – объяснил он.

Разрушено 75% тепловой генерации

Сложность ситуации в том, что, несмотря на ведущиеся ремонты, нанесенные россиянами разрушения украинской энергосети оказались слишком масштабными, чтобы справиться с ними за лето. Как объяснил Сахарук, на время окончания предыдущего осенне-зимнего периода "75% тепловой генерации были разрушены или повреждены".

Таким образом, констатировал он, условия, в которых Украина начнет эту зиму, будут гораздо хуже тех, что были в 2022 году.

Главной же проблемой является отсутствие запаса прочности в сетях "Укрэнерго", объяснил председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус. В частнсоти, речь идет о ее подстанциях.

"Мы зависимы от крупных генерирующих объектов, которые выдают электроэнергию из-за больших подстанций. Соответственно, критически важное значение имеет запас прочности на тех подстанциях, а сейчас он недостаточен", – рассказал он.

Как подготовиться к возможным проблемам

Впрочем, говорить о неизбежности массовых отключений пока нельзя. Как отметил собеседник авторов материала в правительстве, "точно оценить или спрогнозировать, какой будет ситуация, сейчас невозможно". При этом он, все же, признал:

вероятность новых атак на энергетику крайне велика;

если Россия снова прибегнет к ним, "аварийные ситуации и отключения неизбежны".

Следовательно, украинцам лучше все же начать готовиться к возможным проблемам. В частности:

утеплять дома и квартиры;

обеспечивать их автономное энергообеспечение;

провести техосмотр имеющихся генераторов и запастись топливом к ним;

подготовить мощные зарядные станции павербанки.

"Украинцам нужно понять: до конца войны проблемы с электроэнергией не исчезнут. Затруднения будут даже после ее окончания, поэтому лучше к этому быть готовым", – резюмировал энергоэксперт Геннадий Рябцев.

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