Украинцам советуют запасаться едой на случай масштабных отключений света: что покупать

С наступлением холодов в Украине могут возобновиться массовые отключения света. Причина – причиненные Россией разрушения энергосистеме страны очень масштабные и справиться с ними за лето в полной мере не удалось. Это может привести к тому, что многие украинцы лишатся возможности готовить пищу. Особенно те, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты. В связи с этим важно запастись как продуктами, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении.

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Еда должна быть такой, чтобы ее можно было легко приготовить либо съесть без приготовления, советует блогер Кирилл Данильченко. В частности, следует запастись вермишелью "паутинка", которая "не требует варки – просто 5 минут в кипятке".

"Обычные овсяные хлопья, не быстрые, отлично завариваются кипятком. Цукаты, изюм, орехи, семечки туда. Кус кус – 10 минут в кипятке, туда 50 грамм тертого сыра который неделями в вакууме хранится при температуре в 5 градусов на балконе", – рассказывает он.

Кроме того, отмечается, нелишним будет закупить цельнозерновые сухие завтраки и молоко длительного хранения. А также сушеные картофельные хлопья. "Жменю резанных томатов и паприки туда, соли и овощей, что угодно мясное – от джерки до баночки фарша или паштета. И готов котелок пюре в любом месте, где есть кипяток", – поделился рецептом Данильченко.

В целом же, со своей стороны советуют в Visit Ukraine, запасаться следует непортящейся и сытной пищей. Лучше всего закупить:

сухофрукты или орешки;

шоколад;

энергетические батончики;

мед;

сало;

консервы и т.д.

"Полноценное питание является дополнительным фактором, который не даст замерзнуть. Поэтому не забывайте есть, даже если не можете приготовить теплое блюдо", – подчеркивается в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам энергоэксперта Геннадия Рябцева, до конца войны проблемы с электроэнергией не исчезнут. Более того, затруднения будут даже после ее окончания, поэтому лучше к этому быть готовым.

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