Как пересчитают пенсии в Украине с 1 июля: объявлены новые размеры

С 1 июля масштабного перерасчета пенсий в Украине не будет. Основную индексацию в этом году уже провели в марте. Впрочем, некоторые все же получат больше, но исключительно за счет плановых возрастных надбавок.

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– Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Единственное повышение — это стандартные возрастные надбавки, которые включаются автоматически, когда человек достигает определенного возраста. На данный момент тарифы следующие:

от 70 до 74 лет – плюс 300 грн;

– плюс 300 грн; от 75 до 79 лет – плюс 456 грн;

– плюс 456 грн; от 80 лет и старше – плюс 570 грн.

Обращаться в Пенсионный фонд с заявлениями не нужно, все рассчитают автоматически. Но есть ограничение: если ваша общая пенсия уже превышает 10 340,35 грн, то возрастную надбавку, к сожалению, не доплатят.

И еще один момент, который часто путают. Деньги начисляют не с первого числа месяца, а строго со дня рождения. То есть, если вам исполнилось 70 лет 1-го числа, вы получите полные 300 гривен за этот месяц. А вот если юбилей отмечали 20-го числа, то за первый месяц придет лишь "хвостик" – пропорционально за те 10 дней, что остались до конца месяца. В следующем месяце выплата уже будет полной.

Почему пенсии стремительно падают

Одна из ключевых проблем действующей пенсионной системы – украинцы стремительно беднеют на заслуженном отдыхе. И здесь есть две проблемы. Первая – формула расчета пенсии, вторая – правила индексации.

За первые три года после назначения пенсии украинцы могут потерять до трети "стоимости" своей выплаты. Коэффициент замещения – это та часть привычного заработка, которую можно получать на пенсии – стремительно падает.

Например, пенсионер, который стабильно получает зарплату на 40% выше средней, в марте 2022 года должен был бы зарабатывать примерно 18,2 тыс. грн. Если в этом же году он выйдет на пенсию с 35-летним стажем, то ПФУ назначил бы ему выплату в размере всего 5,3 тыс. грн. Это примерно 29,1% от привычного заработка.

"Достаточной" считается пенсия, размер которой достигает 40% привычного заработка. В Украине же такой показатель для обычного пенсионера фактически недостижим. Дело в том, что в формуле расчета пенсии учитывают среднюю зарплату за три предыдущих года. Например, в 2022 году она составляла 10,8 тыс. грн. А дальше эту цифру умножают на соотношение собственной зарплаты к актуальной средней (1,4 для нашего примера), стаж в годах и 1%.

Вот и получается, что на пенсию украинцам нужно жить сейчас, а считают их по размеру зарплаты, который уже давно неактуален. Однако дальше новоиспеченный пенсионер начинает стремительно беднеть. На этот раз уже из-за правил индексации пенсии.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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