Как молодой прокурор Казак смог оформить себе пенсию в 156 тыс. грн и уехать в Швецию: озвучены детали решения

Бывший областной прокурор Николаевской области Дмитрий Казак, который вместе с женой уехал в Швецию, отсудил себе пенсию в 156 тыс. грн благодаря справке, которую он принес с места работы. Согласно этой справки его зарплата была в разы выше, чем он на самом деле получал.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Дмитрий Казак оформил себе инвалидность в 28 лет. У действующих прокуроров с инвалидностью по приказу Офиса Генпрокурора диагнозы проверяют. Но бывший Николаевский облпрокурор уволился и уехал за границу, поэтому заставить его подтвердить диагноз никто не может. Казак получает пенсию с 2018-го. Закон "О прокуратуре" содержит норму, которая позволяет сотрудникам с инвалидностью выходить на прокурорскую пенсию, имея всего 10 лет стажа. Она в разы выше, чем обычная пенсия по инвалидности.

Свои 10 лет стажа Казак заработал в 2022-м, когда ему было уже 33 года. Именно в этот момент он решил, что пришло время поднять пенсию. Сейчас прокуроры могут рассчитывать на пенсию в размере 60% зарплаты. Казак в суде добился, чтобы ему начислили пенсию по уже недействующей норме закона и в размере 80% зарплаты.

Но дальше сложилась аномальная ситуация – Казак предложил суду посчитать зарплату, исходя из справки, которую он принес из прокуратуры. Так, согласно справок, выданных Николаевской областной прокуратурой №21-122 вых 22 от 26.08. 2022 года и №21-123 вых-22 от 26.08.2022 года, 80% его зарплаты составили аж 156 692 грн. Такую справку дала прокуратура, которую возглавлял Казак.

То есть полная зарплата, согласно справкам, составляет 195 869,3 грн. И это ложная информация. Обычно для расчета выплаты прокурора берут последние пять лет работы. И дело в том, что Казак все эти пять лет заполнял декларацию и никогда не имел месячного дохода в таком размере. Более того, даже Генеральный прокурор получает меньшую зарплату.

Так, за пять лет до назначения пенсии среднемесячный доход Казака был на уровне 52 470 грн. То есть его пенсия (80% зарплаты) должна была бы составлять 41 976 грн, а не 156 692 грн. Каким образом прокуратура посчитала его доход, почему ни у кого не возникли вопросы по таким справкам, загадка.

Например, бывший Генпрокурор Андрей Костин в 2023-м, когда его подчиненный уже вышел на пенсию, получал зарплату в размере около 127,8 тыс. грн. То есть фактически пенсия молодого областного прокурора выше зарплаты его руководителя. Это аномальная ситуация. Достаточной считается пенсия в размере 40% зарплаты. Некоторые прокуроры благодаря особым справкам из прокуратур имеют право на аномально высокую пенсию, которая даже выше зарплаты. И Дмитрий Казак – яркий представитель таких прокуроров.

