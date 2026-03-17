У пенсионеров осталось 11 дней, чтобы не потерять выплаты: что надо сделать до 1 апреля

Украинские пенсионеры с временно оккупированных территорий (ВОТ) и те, которые оттуда выехали, могут потерять пенсионные выплаты от государства. Чтобы этого не произошло, они должны до 1 апреля сообщить о неполучении пенсии от России.

Видео дня

Об этом напомнили в Министерстве социальной политики. Сообщить Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о факте неполучения пенсии и/или страховых выплат от страны-агрессора можно одним из способов

Онлайн в кабинете на портале ПФУ

Самый быстрый способ, не требующий личного визита в учреждения.

Авторизуйтесь в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи), Дія.Підпису или ID.GOV.UA.

Перейдите в раздел "Дистанционное информирование".

Найдите и поставьте отметку в поле: "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности от рф".

Сохраните изменения.

Во время видеоидентификации

Подходит тем, кто проходит плановую проверку личности в режиме видеосвязи.

Во время сеанса связи специалист Пенсионного фонда задаст прямой вопрос о получении выплат от РФ .

. Ваш устный ответ будет официально зафиксирован в решении по результатам видеоидентификации.

Личный визит в сервисный центр

Традиционный способ для тех, кто предпочитает бумажный документооборот.

Обратитесь в любой сервисный центр ПФУ с заявлением (о назначении, перерасчете, возобновлении или продлении выплат).

Непосредственно в тексте заявления поставьте соответствующую отметку о неполучении средств от государства-агрессора.

Кроме того, пенсионеры, которые временно находятся за границей, могут выполнить требование Пенсионного фонда по почте. Для этого они должны:

отправить в адрес территориального органа ПФУ, где они состоят на учете как получатель выплат, уведомление о получении/неполучении выплат от РФ (в произвольной форме) вместе с удостоверением о пребывании в живых;

указать необходимую информацию в заявлении о назначении, возобновлении и продолжении выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат и отправить его вместе с удостоверением о пребывании в живых и дополнительными документами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 марта пенсии повысили на 12,1%. Однако для тех украинцев, кому пенсии назначили за последние несколько лет, полное повышение снова не провели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!