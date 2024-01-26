Кабмин переписал правила для ВПЛ: кто лишится денежных выплат уже с 1 марта

В Украине автоматически продлят выплату государственной помощи всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) до 1 марта, а не до 1 февраля, как предполагалось ранее. Тем не менее с 1 марта часть ВПЛ потеряет право на получение денег – с этой даты заработают новые правила. Выплат лишатся все переселенцы не из уязвимых категорий.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 января. Речь идет о выплате 2000 грн на каждого взрослого и по 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью.

"С 1 марта заработают новые справедливые правила помощи ВПЛ", – заявил премьер. Так, выплаты будут продлены еще на 6 месяцев для ВПЛ:

из числа пенсионеров, у которых пенсия меньше 9444 грн;

имеющих инвалидность 1 или 2 группы;

детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Детали обновленных правил также озвучивала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона. По ее словам, также будут продлены выплаты:

для тех семей, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют небольшие доходы – менее 9400 грн на каждого члена семьи;

людям, проживающим на условно безопасных территориях, но дети которых (до 6 лет) не ходят в садики из-за нехватки мест.

"Мы очень гибко подходим к каждой категории, учитываем все обстоятельства. Вместе с тем подчеркиваем, что все, кто может работать, должны работать", – подчеркнула министр.

При этом вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила: на оптимизации выплат ВПЛ настаивают международные партнеры Украины. "Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться", – сказала вице-премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине оказывают помощь гражданам, пострадавшим от войны. У украинцев есть возможность получить финансовую поддержку в размере 3,6 тыс. грн в месяц от международной организации ACTED. Программа работает во всех областях страны.

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