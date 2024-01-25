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Украинцы могут получить 10 800 грн от международной организации: в каких областях действует программа

Владимир Пазий
Личные финансы
1 минута
4,7 т.
Как украинцам получить выплаты от ACTED

В Украине оказывают помощь гражданам, пострадавшим от войны. У украинцев есть возможность получить финансовую поддержку в размере 3,6 тыс. грн (в месяц) от международной организации ACTED. Программа работает во всех областях страны.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Но организация после утверждения заявки выплатит сразу всю сумму, то есть семья получит 10,8 тыс. грн.

Кто может получить деньги?

  • Внутри перемещенные лица (ВПЛ);
  • пострадавшие от войны граждане, проживающих на деоккупированных, прифронтовых и стабильных территориях страны;
  • граждане, проживающие на временно оккупированных территориях.

В каких регионах Украины действует программа?

  • В Черновицкой области;
  • в Черниговской;
  • в Черкасской;
  • в Донецкой;
  • в Днепропетровской;
  • в Ивано-Франковске;
  • в Харьковской;
  • в Херсонской;
  • в Хмельницкой;
  • в Кировоградской;
  • в Киевской;
  • в Луганской;
  • во Львовской;
  • в Николаевской;
  • в Одесской;
  • в Полтавской;
  • в Ровенской;
  • в Сумской;
  • в Тернопольской;
  • в Винницкой;
  • в Волынской;
  • в Запорожской;
  • в Закарпатской;
  • в Житомирской.

ACTED – французская гуманитарная организация. Она помогает украинцам с начала полномасштабной войны в стране.

Как сообщал OBOZ.UА, в Украине мошенники отправляют гражданам фейковую информацию о якобы предоставлении выплат от Украинского Красного Креста в размере 16 тыс. грн. Аферисты делают это для получения данных украинцев и их обман. При этом Красный Крест не производит таких выплат.

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