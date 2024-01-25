Украинцы могут получить 10 800 грн от международной организации: в каких областях действует программа
В Украине оказывают помощь гражданам, пострадавшим от войны. У украинцев есть возможность получить финансовую поддержку в размере 3,6 тыс. грн (в месяц) от международной организации ACTED. Программа работает во всех областях страны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Но организация после утверждения заявки выплатит сразу всю сумму, то есть семья получит 10,8 тыс. грн.
Кто может получить деньги?
- Внутри перемещенные лица (ВПЛ);
- пострадавшие от войны граждане, проживающих на деоккупированных, прифронтовых и стабильных территориях страны;
- граждане, проживающие на временно оккупированных территориях.
В каких регионах Украины действует программа?
- В Черновицкой области;
- в Черниговской;
- в Черкасской;
- в Донецкой;
- в Днепропетровской;
- в Ивано-Франковске;
- в Харьковской;
- в Херсонской;
- в Хмельницкой;
- в Кировоградской;
- в Киевской;
- в Луганской;
- во Львовской;
- в Николаевской;
- в Одесской;
- в Полтавской;
- в Ровенской;
- в Сумской;
- в Тернопольской;
- в Винницкой;
- в Волынской;
- в Запорожской;
- в Закарпатской;
- в Житомирской.
ACTED – французская гуманитарная организация. Она помогает украинцам с начала полномасштабной войны в стране.
Как сообщал OBOZ.UА, в Украине мошенники отправляют гражданам фейковую информацию о якобы предоставлении выплат от Украинского Красного Креста в размере 16 тыс. грн. Аферисты делают это для получения данных украинцев и их обман. При этом Красный Крест не производит таких выплат.
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