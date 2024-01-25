Украинцы могут получить 10 800 грн от международной организации: в каких областях действует программа

В Украине оказывают помощь гражданам, пострадавшим от войны. У украинцев есть возможность получить финансовую поддержку в размере 3,6 тыс. грн (в месяц) от международной организации ACTED. Программа работает во всех областях страны.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Но организация после утверждения заявки выплатит сразу всю сумму, то есть семья получит 10,8 тыс. грн.

Кто может получить деньги?

Внутри перемещенные лица (ВПЛ);

пострадавшие от войны граждане, проживающих на деоккупированных, прифронтовых и стабильных территориях страны;

граждане, проживающие на временно оккупированных территориях.

В каких регионах Украины действует программа?

В Черновицкой области;

в Черниговской;

в Черкасской;

в Донецкой;

в Днепропетровской;

в Ивано-Франковске;

в Харьковской;

в Херсонской;

в Хмельницкой;

в Кировоградской;

в Киевской;

в Луганской;

во Львовской;

в Николаевской;

в Одесской;

в Полтавской;

в Ровенской;

в Сумской;

в Тернопольской;

в Винницкой;

в Волынской;

в Запорожской;

в Закарпатской;

в Житомирской.

ACTED – французская гуманитарная организация. Она помогает украинцам с начала полномасштабной войны в стране.

Как сообщал OBOZ.UА, в Украине мошенники отправляют гражданам фейковую информацию о якобы предоставлении выплат от Украинского Красного Креста в размере 16 тыс. грн. Аферисты делают это для получения данных украинцев и их обман. При этом Красный Крест не производит таких выплат.

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