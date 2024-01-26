Выплаты переселенцам нужно "оптимизировать", так хотят партнеры, – Верещук

В Украине могут оптимизировать (сократить) выплаты переселенцам. Международные партнеры настаивают на том, что через два года украинцы, вынужденно переехавшие, уже имели возможность адаптироваться.

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Об этом, как говорится в сообщении Интерфакса, заявила вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире национального телемарафона. "Партнеры предъявляют требования оптимизировать выплаты", - сказала Верещук.

Ирина Верещук рассказала, что изменения с выплатами связаны с уменьшением доходной части бюджета. "Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться", - сказала вице-премьер.

Она рассказала, что в 2022 году Украина направила на выплаты переселенцам 57 миллиардов гривен. В 2023 году эта сумма увеличилась до 73 миллиарда гривен. Планируется, что в 2024 году деньги на помощь для ВПЛ снова составят около 57 миллиардов гривен.

"Уязвимые должны продолжить получать выплаты, а те, кто уже, например, адаптировались, либо получили жилье, либо имеют высокооплачиваемую работу... подходы должны быть более справедливы", - уточнила министр.

Как ранее писал OBOZ.UA, Министерство социальной политики представило проект документа о продлении выплат для переселенцев с 1 февраля. Выплаты продолжат только небольшое количество украинцев.

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