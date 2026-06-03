Инвесторов в Украине обманывают мошенники: какие схемы раскрыты

В Украине активизировались мошенники, которые маскируются под легальные и современные инвестиционные онлайн-платформы. Они создают убедительную иллюзию надежности, используя психологические крючки и цифровые манипуляции.

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Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации. Эксперты учреждения привели основные признаки фейковых платформ, которые должны насторожить украинцев, а также базовые правила финансовой безопасности.

Как создается иллюзия надежности

Рисованные графики и балансы

Стремительный рост прибыли и цифры на балансе в личном кабинете часто являются лишь визуальной имитацией, созданной для того, чтобы убедить вас внести еще больше денег.

Чужие логотипы

Наличие на сайте логотипов известных международных брендов или банков не является доказательством реального сотрудничества с ними.

Навязчивые "финансовые менеджеры"

Мошеннические платформы активно используют подставных консультантов, которые регулярно выходят на связь и дают "эксклюзивные советы" по сверхвыгодным инвестициям.

Конвейер "историй успеха"

Огромное количество однотипных положительных отзывов и рассказов о быстром обогащении не доказывают честность платформы.

Сомнительные сканы документов

Демонстрация лицензий, сертификатов или свидетельств на сайте не гарантирует их подлинности, ведь в эпоху графических редакторов любой документ легко подделать.

Ловушка первого вывода средств

Мошенники часто позволяют без проблем вывести небольшую сумму прибыли в самом начале. Это делается для того, чтобы войти в доверие и заставить вас инвестировать значительно больший капитал, после чего деньги безвозвратно исчезают.

Три золотых правила, чтобы уберечь свой капитал

Тщательный аудит. Всегда самостоятельно проверяйте юридические данные компании, наличие реальных лицензий от финансовых регуляторов (например, НКЦБФР в Украине) и информацию о ней в официальных государственных реестрах. Здоровый скептицизм. Относитесь максимально критично к любым обещаниям быстрого, гарантированного или аномально высокого дохода. Высокая доходность на финансовых рынках всегда связана с пропорционально высокими рисками. Никогда не переводите средства на банковские карты или криптокошельки по указанию неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками инвестиционных платформ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине зафиксировали массовую фишинговую рассылку от имени Государственной налоговой службы (ГНСУ), через которую мошенники пытаются выманить личные данные и деньги граждан и бизнеса. Налоговая призывает не открывать подозрительные письма, не переходить по посторонним ссылкам и проверять любую информацию только через официальные ресурсы.

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