Инвесторов в Украине обманывают мошенники: какие схемы раскрыты
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Украине активизировались мошенники, которые маскируются под легальные и современные инвестиционные онлайн-платформы. Они создают убедительную иллюзию надежности, используя психологические крючки и цифровые манипуляции.
Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации. Эксперты учреждения привели основные признаки фейковых платформ, которые должны насторожить украинцев, а также базовые правила финансовой безопасности.
Как создается иллюзия надежности
- Рисованные графики и балансы
Стремительный рост прибыли и цифры на балансе в личном кабинете часто являются лишь визуальной имитацией, созданной для того, чтобы убедить вас внести еще больше денег.
- Чужие логотипы
Наличие на сайте логотипов известных международных брендов или банков не является доказательством реального сотрудничества с ними.
- Навязчивые "финансовые менеджеры"
Мошеннические платформы активно используют подставных консультантов, которые регулярно выходят на связь и дают "эксклюзивные советы" по сверхвыгодным инвестициям.
- Конвейер "историй успеха"
Огромное количество однотипных положительных отзывов и рассказов о быстром обогащении не доказывают честность платформы.
- Сомнительные сканы документов
Демонстрация лицензий, сертификатов или свидетельств на сайте не гарантирует их подлинности, ведь в эпоху графических редакторов любой документ легко подделать.
- Ловушка первого вывода средств
Мошенники часто позволяют без проблем вывести небольшую сумму прибыли в самом начале. Это делается для того, чтобы войти в доверие и заставить вас инвестировать значительно больший капитал, после чего деньги безвозвратно исчезают.
Три золотых правила, чтобы уберечь свой капитал
- Тщательный аудит. Всегда самостоятельно проверяйте юридические данные компании, наличие реальных лицензий от финансовых регуляторов (например, НКЦБФР в Украине) и информацию о ней в официальных государственных реестрах.
- Здоровый скептицизм. Относитесь максимально критично к любым обещаниям быстрого, гарантированного или аномально высокого дохода. Высокая доходность на финансовых рынках всегда связана с пропорционально высокими рисками.
- Никогда не переводите средства на банковские карты или криптокошельки по указанию неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками инвестиционных платформ.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине зафиксировали массовую фишинговую рассылку от имени Государственной налоговой службы (ГНСУ), через которую мошенники пытаются выманить личные данные и деньги граждан и бизнеса. Налоговая призывает не открывать подозрительные письма, не переходить по посторонним ссылкам и проверять любую информацию только через официальные ресурсы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!