Инфляция падает, а цены в магазинах растут: украинцам рассказали, почему статистика не совпадает с реальностью

Официальная инфляция в Украине снижается, потому что государство считает ее по потребительской корзине из дешевых базовых товаров и услуг, значительная часть которых или почти не дорожает, или дотируется. В то же время реальные расходы людей растут, ведь цены на продукты ежедневного потребления, одежду, лекарства и платные услуги, которые не имеют большого веса в официальных расчетах, повышаются значительно быстрее.

Об этом рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. В конце года украинцев снова порадовали макроэкономическими показателями, ведь инфляция в декабре снизилась до 8%, а Национальный банк уже видит цель около 5%.

Начиная с мая, официальная статистика демонстрирует почти идеальную картину, ведь ежемесячно потребительская инфляция уменьшается без исключений. Если на пике она достигала 15,9%, то в конце года упала почти вдвое. Эксперт отмечает, что эти цифры действительно могут стать поводом для гордости, но только до тех пор, пока не сравнить их с собственным чеком в супермаркете.

Официальная инфляция в Украине определяется на основе так называемой потребительской корзины, наполнение которой утверждает Кабинет министров. В нее входят продукты питания, непродовольственные товары и услуги – от еды и одежды до транспорта, медицины и образования.

По нормативам, среднестатистический украинец за месяц потребляет около 55 кг пищи – почти 2 кг ежедневно. Основу этого рациона составляют:

хлеб – 15%;

картофель – 15%;

молоко и кисломолочные продукты – 18%;

базовые овощи (лук, свекла, морковь, капуста, чеснок) – 12%.

В то же время на крупы и бобовые приходится лишь 1%, столько же на свежую и замороженную рыбу. За год украинец, по оценкам, съедает всего 2 кг сала, зато говядины больше, чем свинины и курятины вместе.

Такая корзина выглядит оторванной от реальной жизни. Она не учитывает ни изменение пищевых привычек, ни подорожание белковых продуктов, ни фактическую структуру потребления людей со средними и низкими доходами. А алкоголь, который является частью расходов взрослого населения, в расчетах вообще выглядит как невидимка.

Еще более абсурдно выглядят нормативы непродовольственных товаров. Например, женщине "разрешено" одну зимнюю куртку на пять лет, две пары осенних ботинок на тот же срок, одну пару кроссовок на три года. Майок – две на четыре года.

У мужчин ситуация не лучше, ведь даже базовые вещи рассчитаны на износ, который в реальной жизни просто невозможен. В итоге рост цен на одежду и обувь почти не влияет на официальный показатель инфляции потому что люди, по версии статистики, покупают их слишком редко.

Коммунальные тарифы, общественный транспорт, государственная медицина и образование либо остаются стабильными, либо частично субсидируются, это еще один фактор, который "гасит" инфляцию на бумаге. При этом реальные расходы – частные врачи, репетиторы, лекарства, такси, горючее либо не учитываются должным образом, либо вообще остаются вне официальной статистики.

В результате государство может отчитываться о замедлении инфляции, не меняя при этом качества жизни людей. Достаточно заложить в корзину дешевые продукты, минимальное потребление услуг и "растянутые" на годы покупки и статистика покажет нужный результат. А вот реальный потребитель видит другое, ведь рост цен на мясо, рыбу, фрукты, одежду, лекарства и услуги, без которых невозможно жить.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году в Украине продолжится рост цен на хлеб, крупы, овощи и отдельные продукты животноводства из-за войны, энергетических рисков и подорожания производства. Частичную стабилизацию можно ожидать только с началом сезона овощей открытого грунта, но общий тренд на подорожание сохранится.

