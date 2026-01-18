Цены на популярные продукты в Украине продолжат расти: к чему следует готовить кошелек

В 2026 году в Украине продолжится рост цен на хлеб, крупы, овощи и отдельные продукты животноводства из-за войны, энергетических рисков и подорожания производства. Частичную стабилизацию можно ожидать только с началом сезона овощей открытого грунта, но общий тренд на подорожание сохранится.

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сообщают медиа. По его словам, продовольственный рынок работает в условиях постоянного давления, что не дает оснований ожидать снижения цен в ближайшей перспективе.

Одной из ключевых проблем аграрного сектора остается нехватка оборотных средств и острый дефицит работников. Из-за мобилизации, миграции и общей демографической ситуации агропроизводители вынуждены работать с ограниченными ресурсами, что напрямую влияет на эффективность и стоимость производства.

Отдельным фактором стали регулярные удары по энергетической и критической инфраструктуре. Перебои с электроснабжением, необходимость использовать генераторы, подорожание топлива и логистики значительно повысили себестоимость продукции, которая в конечном итоге закладывается в розничную цену для потребителя.

По предварительным оценкам, в ближайшее время цены на крупы могут вырасти примерно на 5%. Речь идет о базовых позициях – гречку, рис, пшено и другие социально важные продукты.

Эксперт отмечает, что хотя рынок зерна остается относительно сбалансированным, расходы на переработку, хранение и транспортировку продолжают расти. Именно эти факторы становятся ключевыми драйверами подорожания, а не дефицит сырья как таковой.

Ситуация на рынке мяса пока выглядит более сдержанной. Цены на курятину, свинину и говядину пока не демонстрируют резких скачков, однако эксперты не исключают колебаний.

Самыми уязвимыми остаются сегменты свинины и говядины, где стоимость может меняться в зависимости от цен на корма, энергоносители и ситуации с экспортом. В случае новых логистических осложнений или энергетических кризисов цены могут пойти вверх быстрее, чем прогнозируется сейчас.

В январе-феврале 2026 года украинцы могут столкнуться с очередным ростом цен на куриные яйца – в среднем на 10%. Отмечается, что это сезонный фактор, который традиционно усиливается зимой из-за увеличения расходов на содержание птицы, обогрев ферм и корма.

В то же время энергетические риски и перебои с поставками могут дополнительно повлиять на формирование цены, особенно в регионах, которые чаще всего страдают от обстрелов. Цены на овощи в 2026 году будут оставаться под давлением сразу нескольких факторов.

Во-первых, выросла себестоимость хранения продукции в овощехранилищах – из-за высокой стоимости электроэнергии и альтернативных источников питания. Во-вторых, импортные овощи стали дороже еще на этапе закупки.

Особенно это касается тепличных огурцов и помидоров, значительная часть которых в зимний период завозится из-за рубежа. Колебания валютного курса, логистические расходы и рост цен в странах-поставщиках непосредственно отражаются на полках украинских магазинов.

Хлеб в 2026 году будет дорожать не резко, но стабильно. По словам Дениса Марчука, ежемесячный рост цен может составлять в среднем 1,5-2%.

Причины – те же, подорожание электроэнергии, логистики, муки и расходов на оплату труда. Производители вынуждены закладывать эти расходы в конечную цену, чтобы удерживать производство на плаву. В целом, как подчеркивает эксперт, в 2026 году украинцы будут видеть плановый и прогнозируемый рост стоимости продуктовой корзины. Больше всего ситуация зависит от фактора безопасности и интенсивности российских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине дорожают тепличные помидоры. Из-за сокращения объемов импорта овоща из Турции его цена выросла на 12% за килограмм. Сейчас же украинские супермаркеты продают томаты по 129-164 грн/кг.

