Индексация пенсий прошла с нарушениями: кто может заставить ПФУ увеличить выплаты

В Украине в марте новые пенсии (назначенные с 2021-го) повысили не на общий уровень индексации (12,1%), а на значительно меньший процент (от 2,4% до 6,1%). Еще в прошлом году Верховный Суд признал такую практику незаконной, пенсионеры смогут добиться полной индексации своей пенсии в суде.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, пенсии повысили следующим образом:

если пенсию назначили в 2021-м и 2022-м – повышение на 6,1%;

пенсию назначили в 2023-м – на 4,8%;

в 2024 году – 3,6%;

в 2025 году – 2,4%.

"Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что суды не должны применять положения нормативно-правовых актов, которые не соответствуют Конституции и законам Украины, независимо от того, обжаловались ли такие акты в судебном порядке и действуют ли они на момент рассмотрения дела", – говорится в решении Харьковского окружного админсуда по делу 520/26310/25.

Это одно из десятков тысяч решений в пользу пенсионеров. В прошлом году Верховный Суд удовлетворил иск одного из пенсионеров и обязал провести перерасчет пенсии так, чтобы полную индексацию начали проводить сразу после назначения выплаты.

Фактически, суды низших инстанций должны руководствоваться решениями Верховного Суда (и делают это). Поэтому почти со стопроцентной вероятностью любой пенсионер, которому вместо полной индексации пересчитали выплаты на небольшой процент, сможет обратиться в суд и добиться перерасчета. И суды приняли уже более 30 тыс. решений (абсолютное большинство – в пользу пенсионеров) о перерасчете пенсий из-за неправильной индексации.

Проблема заключается в том, что для того, чтобы правильно оформить и сформулировать иск, пенсионерам необходимо обращаться к юристам. А для некоторых это услуга, на которую с пенсией в 4-5 тыс. грн в месяц собрать фактически невозможно. Кроме того, многие пенсионеры не желают иметь дела с судами и тратить на это свое время.

Так что Пенсионный фонд продолжает, руководствуясь постановлениями правительства, повышать новые пенсии всего на 2,4-6,1%. И до того момента, пока очередной министр соцполитики не презентует свой вариант пенсионной реформы и не добьется ее принятия Верховной Радой, ситуация в корне не изменится.

Вместе с тем, Украина остается страной с наименьшими в Европе пенсиями. Действующая пенсионная система не может обеспечить абсолютное большинство украинцев даже тем размером выплат, который бы был хотя бы не меньше фактического прожиточного минимума.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пенсионеры, которые находятся за границей или зарегистрированы на временно оккупированных территориях должны пройти физическую идентификацию и подать декларации о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!