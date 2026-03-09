Индексация пенсий снова состоялась с нарушениями: украинцы смогут добиться нового перерасчета

В Украине индексация пенсий снова состоялась в урезанном варианте для тех, кто вышел на заслуженный отдых относительно недавно (с 2021-го года). Хотя Верховный Суд признал такие действия незаконными еще в прошлом году, на решение правительства это не повлияло.

Видео дня

Действующая система приводит к стремительному падению уровня дохода пенсионера за первые несколько лет. В среднем, в реальных деньгах потеря достигает около 30%. То есть если вы вышли на пенсию в этом году и можете позволить себе 100 кг условного товара за месяц, то уже через три года после такой индексации пенсии, вы сможете купить уже около 70 кг условного товара за месяц.

Эта проблема должна была бы быть решена пенсионной реформой, которую разработали во времена предыдущего министра соцполитики Оксаны Жолнович. Но реформа осталась на бумаге, ее не приняли и, скорее всего, уже не примут действующим составом парламента.

О том, кто после мартовской индексации пенсий не станет богаче – читайте в материале OBOZ.UA.

Почему индексация работает не для всех

"Кабинет Министров Украины принял решение об индексации пенсий и страховых выплат с 1 марта 2026 года на 12,1%. Определенный размер повышения выше уровня инфляции за 2025 год (8%)", – заявило несколько дней назад Министерство соцполитики.

Действительно, расчетный размер пенсии с 1 марта повысили на 12,1% и это больше, чем инфляция за прошлый год. Но дело в том, что на 12,1% подняли далеко не все пенсии. Правительство годами не проводит полную индексацию новоназначенных пенсий.

Например, если пенсионер вышел на заслуженный отдых в апреле 2025-го, то в марте этого года его пенсию поднимут всего на 2,4%. Допустим, расчетный размер выплаты составляет 5 тыс. грн. После индексации – 5 тыс. 120 грн (на 2,4% больше). И такой размер будет вплоть до марта 2027-го. Даже если представить, что в следующем году Нацбанку удастся унять инфляцию и ее уровень снизится до 5% (что слишком оптимистично), суммарная инфляция за два года составит 13%.

Чтобы пенсионер сохранил тот уровень покупательной способности, который у него был на момент назначения, пенсия по состоянию на следующий год должна была бы составлять уже 5 тыс. 650 грн. Однако, этого не произойдет. Ведь "уменьшенный" уровень индексации для этого пенсионера будут применять в течение нескольких (!) лет.

Например, в этом году:

если пенсию назначили в 2021-м и 2022-м – повышение на 6,1%;

пенсию назначили в 2023-м – на 4,8%;

в 2024 году – 3,6%;

в 2025 году – 2,4%.

Кабинет министров такие действия объясняет стремлением сократить разрыв между новыми и старыми пенсиями. Но вместо того, чтобы пересчитать старые пенсии и "осовременить" их, правительство фактически искусственно обесценивает все новые выплаты.

Если вы вышли на пенсию в январе 2024-го, в 2024-м ваши пенсии вообще не индексировали (что понятно). В 2025-м вы получили повышение на 2,3%, а в 2026-м – всего на 3,6%. Так, если в 2024-м размер пенсий составлял 5 тыс. грн, то в прошлом году его повысили на 2,3% (до 5 тыс. 115 грн), а в этом году – еще на 3,6% (до 5299 грн).

При этом в 2024-м инфляция была на уровне 12%, а в 2025-м – 8%. Если бы каждый год пенсию повышали хотя бы на уровень инфляции, то есть сохраняли покупательную способность выплаты, то повышение в 2025-м составило бы 600 грн (12% от 5000 грн), а в 2025-м – 448 грн (8% от 5 тыс. 600 грн). То есть вместо 5299 грн такой пенсионер получал бы 6048 грн.

Действующая система же непременно приводит к очень стремительному падению уровня доходов всех пенсионеров, которые выходят на заслуженный отдых.

Украинцы через суды пересчитывают свои пенсии

"Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что суды не должны применять положения нормативно-правовых актов, которые не соответствуют Конституции и законам Украины, независимо от того, обжаловались ли такие акты в судебном порядке и действуют ли они на момент рассмотрения дела", – говорится в решении Харьковского окружного админсуда по делу 520/26310/25.

Это одно из десятков тысяч решений в пользу пенсионеров. В прошлом году Верховный Суд удовлетворил иск одного из пенсионеров и обязал провести перерасчет пенсии так, чтобы полную индексацию начали проводить сразу после назначения выплаты.

Фактически, суды низших инстанций должны руководствоваться решениями Верховного Суда (и делают это). Поэтому почти со стопроцентной вероятностью любой пенсионер, которому вместо полной индексации пересчитали выплаты на небольшой процент, сможет обратиться в суд и добиться перерасчета. И суды приняли уже более 30 тыс. решений (абсолютное большинство – в пользу пенсионеров) о перерасчете пенсий из-за неправильной индексации.

Проблема заключается в том, что для того, чтобы правильно оформить и сформулировать иск, пенсионерам необходимо обращаться к юристам. А для некоторых это услуга, на которую с пенсией в 4-5 тыс. грн в месяц собрать фактически невозможно. Кроме того, многие пенсионеры не желают иметь дела с судами и тратить на это свое время.

Так что Пенсионный фонд продолжает, руководствуясь постановлениями правительства, повышать новые пенсии всего на 2,4-6,1%. И до того момента, пока очередной министр соцполитики не презентует свой вариант пенсионной реформы и не добьется ее принятия Верховной Радой, ситуация в корне не изменится.

Вместе с тем, Украина остается страной с наименьшими в Европе пенсиями. Действующая пенсионная система не может обеспечить абсолютное большинство украинцев даже тем размером выплат, который бы был хотя бы не меньше фактического прожиточного минимума.