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Имущество семьи Гринкевича арестовано – ГБР
Имущество семьи и подконтрольных компаний львовского бизнесмена-одного из крупнейших поставщиков Минобороны, пытавшегося дать взятку следователю Госбюро расследований (ГБР), арестовано. По имеющейся информации, речь идет об Игоре Гринкевиче.
Об этом сообщили в ГБР. Там отметили, что в рамках расследования были проведены обыски по адресам:
- проживания и работы бизнесмена;
- проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний.
"Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба были наложены аресты на недвижимое имущество, находящиеся в собственности семьи бизнесмена транспортные средства премиумкласса. А также на имущество и счета подконтрольных ему компаний", – говорится в сообщении.
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