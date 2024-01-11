Имущество семьи Гринкевича арестовано – ГБР

Имущество семьи и подконтрольных компаний львовского бизнесмена-одного из крупнейших поставщиков Минобороны, пытавшегося дать взятку следователю Госбюро расследований (ГБР), арестовано. По имеющейся информации, речь идет об Игоре Гринкевиче.

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Об этом сообщили в ГБР. Там отметили, что в рамках расследования были проведены обыски по адресам:

проживания и работы бизнесмена;

проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний.

"Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба были наложены аресты на недвижимое имущество, находящиеся в собственности семьи бизнесмена транспортные средства премиумкласса. А также на имущество и счета подконтрольных ему компаний", – говорится в сообщении.

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