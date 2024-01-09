В Минобороны приняли радикальное решение после скандала с Гринкевичами: что будет с контрактами

В Министерстве обороны (МО) Украины заявили, что расторгают все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. Речь, в частности, идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, обвиняемом в масштабном хищении денег на нужды военных.

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Об этом сообщил заместитель министра обороны Виталий Половенко. Он отметил: решение было принято после общественной огласки дела.

"Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерством обороны было сразу принято решение о разрыве заключенных договоров", – сказал замминистра. Таким образом, МО не только не будет заключать новые контракты с Гринкевичами, но и остановит действие уже существующих договоренностей. В основном это договоры на поставку одежды для военных, часть которых все равно не была выполнена.

Детали скандала

В конце декабря-2023 Госбюро расследований (ГБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, который предлагал взятку в 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.

Само же производство касалось сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн – однако:

многие контракты не были выполнены;

некоторые выполнены не в полном объеме или по завышенным ценам.

"В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок", – рассказали тогда в Бюро.

Позже Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и ГБР разоблачили бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн бюджетных гривен.

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