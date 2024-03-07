Готовьте деньги: во сколько обойдется приготовить блины на Масленицу

Масленица в Украине начнется уже 11 марта. Праздник не обходится без блинов, которые хоть и не относятся к праздничным блюдам – их стали популяризировать в советские времена, – однако уже стали атрибутом праздника. В 2024 году же на покупку всех продуктов для блюда придется потратить больше 200 грн – однакол приготовление порции обойдется гораздо дешевле.

OBOZ.UA посчитал, во сколько обойдется приготовить блины по классическому рецепту – как общую стоимость блюда, так и отдельных ингредиентов.

Рецепт блинов

За основу был взят классический рецепт блинов. Для него нужно:

2 яйца;

2 столовых ложки сахара;

1/3 чайной ложки соли;

2 столовые ложки подсолнечного масла для теста + 2 столовые ложки для жарки;

340 мл жирного молока (3,2%);

130 г муки.

Сколько стоят продукты

Согласно мониторингу OBOZ.UA за 7 марта, фасованные яйца стоят в супермаркетах более 50 грн/десяток. В частности:

"Квочка" – в среднем 54,94 грн/десяток. В частности:

Auchan – 55,9 грн;

Novus – 53,99 грн.

"Ясенсвит" – в среднем 61 грн/десяток. Так, в:

Metro – 60,9 грн;

Novus – 59,99 грн;

Auchan – 61,4 грн;

Megamarket – 61,7 грн.

Впрочем, можно купить яйца и на поштучно – в зависимости от категории они стоят от 3,19 до 6,5 грн за штуку. В частности, в:

Varus – 6,5 грн;

Novus – 3,19 грн;

Auchan – 3,8 грн.

Сахар стоит в среднем 29,9 грн/кг. В частности:

Auchan – 29,9 грн/кг;

Metro – 29,9 грн/кг;

Varus – 29,9 грн/кг.

Соль стоит в среднем 16,4 грн/кг. Так, в:

Metro – 17,5 грн/кг;

Novus – 15,99 грн/кг;

Auchan – 15,7 грн/кг.

За 1 кг муки нужно заплатить в среднем 21,55 грн/кг. В частности, в:

Novus – 19,99 грн/кг (акционная цена);

Megamarket – 23,1 грн/кг.

Молоко "Яготинское" (3,2%) стоит в среднем 40,03 грн/900 мл. Так, у:

Metro – 41,5 грн;

Екомаркет – 38,99 грн;

Auchan – 39,6 грн.

Подсолнечное масло стоит в супермаркетах более 55 грн/850 мл. В частности:

Олейна рафинированная – в среднем 55,67 грн. Цены в супермаркетах:

Auchan – 59,4 грн;

Novus – 60,99 грн;

Metro – 59,8 грн;

Megamarket – 42,5 грн (акционная цена).

Щедрый Дар рафинированная – в среднем 59,75 грн. В частности:

Novus – 59,99 грн;

Auchan – 60,9 грн;

Metro – 58,9 грн;

Varus – 59,2 грн.

Сколько стоит приготовить блины

Стоимость готовки блинов считаем по самым дешевым позициям. Сразу оговоримся: речь идет исключительно о блинах. Т.е., не принимаются в расчет стоимость:

воды, газа и электричества;

продуктов для начинки и соусов – здесь все зависит от ваших предпочтений и фантазии.

Итак, в целом набор продуктов для блинов (яйца – фасованные, сразу десяток, т.к. это самый распространенный способ покупки продукта) по классическому рецепту потянет на 203,58 грн.

На приготовление же порции пойдет:

2 яйца – 10,8 грн.

2 столовых ложки сахара.

По данным сайта известного кулинара Евгения Клопотенко, в 1 столовую ложку помещается 13 грамм сахара. Соответственно, в две – 50 грамм. Стоит это 78 коп.

1/3 чайной ложки соли.

В 1 чайную ложку соли помещается 6,5 грамм соли. Для приготовления нужно 1/3 ложки – т.е., 2,2 грамма. Стоит это около 5 коп.

2 столовые ложки подсолнечного масла для теста + 2 столовые ложки для жарки.

В 1 столовую ложку помещается 14 грамм масла. Нужно 4 – это 56 грамм. Стоит это 2,38 грн (по акционной цене).

340 мл жирного молока (3,2%) – 14,73 грн.

130 г муки – 2,6 грн (по акционной цене).

Таким образом за приготовление порции блинов по классическому рецепту придется заплатить 31,34 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время фермеры повысили цены на белокочанную капусту. В последний день февраля они продавали ее по 8-12 грн/кг, что в среднем сразу на 26% дороже, чем неделей ранее. Соответственно, в скором времени можно ожидать роста стоимости продукта и в супермаркетах.

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