Когда празднуют Масленицу в 2024 году: от чего зависит дата

Каждый год перед Пасхальным постом в Украине отмечают старинный праздник Масленицы. Он связан с проводами зимы и подготовкой к длительному периоду воздержания от некоторых видов пищи. А также с призывом весны и солнца.

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Поскольку Масленица привязана к дате Пасхи, ее даты из года в год меняются. OBOZ.UA рассказывает, когда празднования пройдут в этом году.

Когда празднуют Масленицу 2024

Празднования продолжаются семь дней и начинаются в понедельник за неделю до начала Великого поста. В этом году постные дни начинаются с 18 марта. Значит первым днем Масленицы станет понедельник, 11 марта. Завершатся празднования 17 марта Прощенным воскресеньем.

Основные традиции Масленицы

Поскольку этим праздником принято провожать зиму и радоваться скорейшему приходу весны, на Масленицу принято много веселиться. На этой неделе еще можно устраивать свадьбы. Холостые парни и девушки в праздничные дни активно ищут себе пару, засылают друг к другу сватов. Стоит также наедаться досыта. А в конце празднования устраивать похороны деревянной куклы, символизирующей зиму. Сожжение соломенного чучела зимы – это русская традиция, которую искусственно насаждали в советские времена.

Важным элементом празднований является ритуальная пища, употребляемая на Масленицу. Вопреки распространенному стереотипу, блины к праздничным блюдам в Украине не относятся – их тоже стали популяризировать в советские времена. В наших землях во время празднований готовят холодец из свиных ножек, вареники и налисники с кисломолочным сыром и другими начинками, которые подают со сметаной, а также сыр во всех его видах и формах. В эти дни принято есть яичницу на сливочном масле, разные каши, борщ с рыбой. От мяса в течение недели постепенно отказываются, поэтому основными продуктами Масленицы можно считать сыр, масло и сметану.

Завершает празднование Прощенное воскресенье. По обычаю в этот день нужно извиниться перед всеми, кого человек мог обидеть и простить своих обидчиков. Это делается для того, чтобы встретить пост с легкой душой.

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