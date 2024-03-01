В Украине резко переписали стоимость популярного овоща: сколько стоит килограмм

Фермеры повысили цены на белокачанную капусту. В последний день февраля они продавали ее по 8-12 грн/кг, что в среднем на сразу 26% дороже, чем неделей ранее. Соответственно, в скором времени можно ожидать роста стоимости продукта и в супермаркетах.

О повышении цен фермерами рассказали аналитики EastFruit. Они отметили: причиной этого является повышение спроса на овощ.

"Активный спрос на белокочанную капусту дал возможность украинским фермерам на текущей неделе повысить цены на продукцию. Производители положительную ценовую тенденцию связывают прежде всего с сезонным фактором", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, предложение некондиционной капусты (сниженного качества), которое ранее оказывало негативное влияние на формирование цен, заметно сократилось. Что, по словам аналитиков, также способствует удорожанию продукта.

Сколько стоит капуста в супермаркетах

В крупных же сетях супермаркетов ценового движения по капусте пока не произошло. Так, согласно мониторингу OBOZ.UA, 1 марта ее продают в среднем по 15,06 грн/кг, что всего на 5 коп. дороже, чем было в январе.

В целом отдельные сети выставили цены в рамках 13,9-16,9 грн/кг. Так:

Novus – 14,99 грн/кг;

Metro – 13,9 грн/кг;

Auchan – 14,6 грн/кг;

Varus – 14,9 грн/кг;

Megamarket – 16,9 грн/кг.

А вот на молодую капусту цены взлетели. 1 марта супермаркеты продают ее в среднем по 79,8 грн/кг, что сразу на 40,79 грн выше, чем в январе.

В отдельных сетях молодая капуста стоит 41,5-114 грн/кг. Так:

Auchan – 85,9 грн/кг;

Metro – 41,5 грн/кг;

Varus – 111,9 грн/кг;

Megamarket – 79,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине начала дорожать свекла. В конце прошлой недели хозяйства продавали ее по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем неделей ранее.

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