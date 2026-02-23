Глава "Укрпочты" угодил в новый скандал в соцсетях: назвал украинцев с минималкой "больными на голову"

Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский снова оказался в центре скандала в социальных сетях. На этот раз он заявил, что не понимает украинцев, которые работают за минимальную зарплату, назвав таких людей "больными на голову". В то же время по официальным данным около 1,2 млн украинцевполучают или "голую" минималку (8647 грн в 2026 году), или даже меньше, и вынуждены из этих средств оплачивать коммунальные услуги и базовые потребности. Зарплата самого Смилянского составляет, по его же словам, 700 тыс. грн.

Видео дня

Свою позицию руководитель обнародовал в соцсети Threads, реагируя на критику собственной зарплаты. Он отметил, что лично "не хочет и не будет работать за минимальную оплату", а также поставил под сомнение выбор людей, которые остаются на таких должностях. "Отвечаю – на**й не хочу на минумалку и более того, если ты здоровый мужчина и женщина и сегодня работаешь на минималку то извините вы больной на голову когда в Украине миллионы вакансии", – отметил он.

Формулировки были резкими и многими восприняты как оскорбительные – особенно для учителей, медиков, коммунальщиков и работников критической инфраструктуры. Пользователи соцсетей массово ответили, что реальность рынка труда значительно сложнее, чем описывает топ-менеджер. Люди напоминали о:

низких зарплатах в бюджетной сфере;

отсутствии альтернатив в малых городах и селах;

войне, обстрелах и невозможности сменить работу для миллионов граждан.

Особенно часто вспоминали врачей, учителей и коммунальщиков – именно те категории, без которых страна не может функционировать, но которые нередко получают минимальную или близкую к ней оплату труда. В ответ на критику Смилянский привел уровни зарплат в "Укрпочте":

операторы почтовых отделений в крупных городах – около 17 тыс. грн;

руководители отделений – 21-22 тыс. грн;

структура зарплаты составляет 80% – это оклад и 20% премия.

Также он обвинил тех, кто получает низкие оклады, в "совковом подходе". "Когда мне не хватало денег я по ночам работал официантом, парковщиком авто, грузчиком, а не рассказывал как мне не хватает. Что за совковый подход", – написал глава "Укрпочты".

Наибольшее возмущение вызвали признания самого Смилянского о собственных доходах. Ведь по его словам в интервью Янине Соколовой, за прошлый год топ-менеджер заработал 11,7 миллионов гривен без вычета налогов. По его словам, размер зарплаты не вызывает у него дискомфорта.

Смелянский также отметил, что до перехода на государственную службу зарабатывал значительно больше – около 50 тысяч долларов ежемесячно. Сейчас же, говорит чиновник, он работает в "Укрпочте" не из-за денег, а чтобы довести реформы до конца.

На фоне этих цифр особенно контрастно выглядит официальная статистика. По данным, которые обнародовал Даниил Гетманцев:

323 тысячи человек официально получают ровно минимальную зарплату 8 000 грн;

официально получают ровно минимальную зарплату еще около 964 тысячи имеют задекларированные доходы ниже минимальных (что может свидетельствовать о теневых выплатах);

имеют задекларированные доходы ниже минимальных (что может свидетельствовать о теневых выплатах); всего около 1,2 млн украинцев в 2025 году жили на уровне или ниже минимальной зарплаты.

Не первый скандал: что писал Смилянский раньше

Смилянский еще в 2025 году устраивал многочисленные споры с пользователями соцсети X из-за обвинений в давлении на работников почты. Во время общения с ними одного комментатора он назвал "мудаком", а другого сравнил с "паханом на зоне".

В своем интерннет-общении Смиланский довольно часто переходит н личности, хотя, как объясняет сам, всегда отвечает так, как обращаются к нему. Но, кроме оскорблений, он также предлагает критикам самим устроиться на работу на почту и сравнить собственные заслуги с его.

Также он еще тогда отверг упреки о том, что получает в месяц 2 млн грн зарплаты. Впрочем, предупредил, что работать "за минималку" не собирается.

"Киса, ты где? Где мой самый профессиональный и информированный человек на сегодня?" – спросил он у человека, который обвинил его в том, что в начале полномасштабной войны он жил в США.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" решила запустить микрокредиты для пенсионеров, позиционируя это как быструю финансовую помощь "до пенсии". Однако экономисты предостерегают, что такая инициатива может загнать пожилых людей в долговую ловушку и отвлекает компанию от ее основной функции – развития почтовых и логистических услуг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!