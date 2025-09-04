УкраїнськаУКР
"Чувак, не на того батон крошишь" и "киса, ты где?": гендиректор "Укрпочты" лично отвечает на комментарии в соцсетях. Его манера может удивить

Станислав Кожемякин
Иллюстрация - Игорь Смелянский

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский погряз в споре с пользователями соцсети X из-за обвинений в давлении на работников почты. Во время общения с ними одного комментатора он назвал "мудаком", а другого сравнил с "паханом на зоне".

Впрочем, на личности чиновник переходит уже не впервые, хотя, как объясняет сам, всегда отвечает так, как обращаются к нему. Но, кроме оскорблений, он также предлагает критикам самим устроиться на работу на почту и сравнить собственные заслуги с его.

OBOZ.UA сделал подборку самых ярких ответов гендиректора "Укрпочты".

"Когда не выполняют план, можно, конечно, наградить"

На обвинения в том, что почтальона могут уволить за невыполнение плана по подпискам, иронично ответил, что за такое надо "наградить и зарплату поднять". Сам он предполагает, что на самом деле работника могли уволить за нарушения при выплате пенсий.

"Может, поедешь поработать у нас?"

Критикам, которые заявляют, что он "пиарится" во время личных поездок в почтовые отделения, Смелянский предложил самостоятельно устроиться на работу на почту. Одного из них он назвал "гуру менеджмента военного времени".

"Взял попкорн и жду"

Одному из пользователей, который заявил, что его "бабушка лучше бы руководила "Укрпочтой", чиновник предложил сравнить его успехи и суммы уплаченных налогов с собственными.

"То ли Лесь Подервянский, то ли пахан на зоне"

Другого сравнил с драматургом и сатириком Лесем Подервянским, который известен своими нецензурными монологами, и "паханом на зоне". Также он предупредил комментатора, что тот "не на того батон крошит".

"Вот она – мечта патриотов"

Также он отверг упреки о том, что получает в месяц 2 млн грн зарплаты. Впрочем, предупредил, что работать "за минималку" не собирается.

"Киса, ты где?"

"Киса, ты где? Где мой самый профессиональный и информированный человек на сегодня?" – спросил он у человека, который обвинил его в том, что в начале полномасштабной войны он жил в США.

"Будут обкладывать х... – будет ответ именно в таком тоне"

Также в комментариях Смелянский объяснил, что его грубость соответствует тону, в котором к нему обращаются. "Будет нормальный разговор – будет нормальный тон", – пообещал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал о скандале с продажей русскоязычных периодических изданий в "Укрпочте". Смелянский объяснил, что законодательного запрета на это нет, а также что он сам не имеет соответствующих полномочий.

