"Чувак, не на того батон крошишь" и "киса, ты где?": гендиректор "Укрпочты" лично отвечает на комментарии в соцсетях. Его манера может удивить

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский погряз в споре с пользователями соцсети X из-за обвинений в давлении на работников почты. Во время общения с ними одного комментатора он назвал "мудаком", а другого сравнил с "паханом на зоне".

Впрочем, на личности чиновник переходит уже не впервые, хотя, как объясняет сам, всегда отвечает так, как обращаются к нему. Но, кроме оскорблений, он также предлагает критикам самим устроиться на работу на почту и сравнить собственные заслуги с его.

OBOZ.UA сделал подборку самых ярких ответов гендиректора "Укрпочты".

На обвинения в том, что почтальона могут уволить за невыполнение плана по подпискам, иронично ответил, что за такое надо "наградить и зарплату поднять". Сам он предполагает, что на самом деле работника могли уволить за нарушения при выплате пенсий.

Критикам, которые заявляют, что он "пиарится" во время личных поездок в почтовые отделения, Смелянский предложил самостоятельно устроиться на работу на почту. Одного из них он назвал "гуру менеджмента военного времени".

Одному из пользователей, который заявил, что его "бабушка лучше бы руководила "Укрпочтой", чиновник предложил сравнить его успехи и суммы уплаченных налогов с собственными.

Другого сравнил с драматургом и сатириком Лесем Подервянским, который известен своими нецензурными монологами, и "паханом на зоне". Также он предупредил комментатора, что тот "не на того батон крошит".

Также он отверг упреки о том, что получает в месяц 2 млн грн зарплаты. Впрочем, предупредил, что работать "за минималку" не собирается.

"Киса, ты где? Где мой самый профессиональный и информированный человек на сегодня?" – спросил он у человека, который обвинил его в том, что в начале полномасштабной войны он жил в США.

Также в комментариях Смелянский объяснил, что его грубость соответствует тону, в котором к нему обращаются. "Будет нормальный разговор – будет нормальный тон", – пообещал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал о скандале с продажей русскоязычных периодических изданий в "Укрпочте". Смелянский объяснил, что законодательного запрета на это нет, а также что он сам не имеет соответствующих полномочий.

