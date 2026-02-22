Что не так с микрокредитами для пенсионеров от "Укрпочты": эксперт обратился к украинцам

"Укрпочта" решила запустить микрокредиты для пенсионеров, позиционируя это как быструю финансовую помощь "до пенсии". Однако экономисты предостерегают, что такая инициатива может загнать пожилых людей в долговую ловушку и отвлекает компанию от ее основной функции – развития почтовых и логистических услуг.

Об этом рассказал OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что проблема не только в самих кредитах, а в общем подходе к развитию "Укрпочты".

По словам генерального директора компании Игоря Смелянского, "Укрпочта" планирует развивать банковское направление и предлагать пенсионерам небольшие кредиты на бытовые нужды. Речь идет о суммах "до пенсии", которые якобы автоматически будут погашаться из следующих выплат.

Формально это выглядит как социальная поддержка, ведь людям не нужно идти в банк или микрофинансовые организации, все будет происходить через знакомую структуру. Но именно здесь, по мнению экспертов, и кроется главная опасность.

Пенсионеры в Украине – одна из наименее защищенных категорий населения с точки зрения доходов. Большинство из них получает минимальные или близкие к минимальным пенсии, которые едва покрывают базовые потребности. Даже небольшой кредит в такой ситуации означает, что в следующем месяце человек получит еще меньше денег на жизнь.

Пендзин отмечает, что регулярное пользование микрокредитами легко превращается в долговую спираль. Человек берет средства, чтобы "дотянуть" до пенсии, но после автоматического списания снова сталкивается с дефицитом и вынужден занимать повторно.

Отдельную критику эксперта вызывает сам факт того, что "Укрпочта" пытается зайти в банковский сегмент. По словам экономиста, компания системно ищет новые виды деятельности вместо того, чтобы сосредоточиться на развитии основной функции – почтовых и логистических услуг.

Сегодня "Укрпочта" в значительной степени удерживается за счет сдачи в аренду собственных помещений, а не благодаря эффективной работе на рынке доставки. В то же время она проигрывает конкуренцию частным операторам, которые активно развивают сервисы для e-commerce и международных отправлений.

По мнению Пендзина, социальная поддержка пенсионеров – это задача государства через пенсионную систему, субсидии и адресную помощь, а не через кредиты. Займ, даже под видом "помощи", не решает проблему бедности, а лишь откладывает ее на несколько недель.

По словам Пендзина, запуск микрокредитования несет риски не только для пенсионеров, но и для самой "Укрпочты". Кредитная деятельность требует серьезной экспертизы, риск-менеджмента и регулирования. Ошибки в этой сфере могут привести к финансовым потерям, которые в конечном итоге будет покрывать государство.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" получила 100% бронирования военнообязанных работников не из-за государственного статуса, а как объект военной инфраструктуры через контракт с Минобороны. Отмечается, что именно из-за доставки повесток гражданам компания регулярно испытывает поджоги отделений и миллионные убытки.

