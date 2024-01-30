Глава НБУ Пышный "засветил" в декларации херсонский бизнес с экс-руководителем "Укроборонпрома"

В электронной декларации главы Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного указан совместный бизнес с бывшим руководителем "Укроборонпрома" Романом Романовым. Пышный указал в документе долю в уставном капитале предприятия в Херсоне.

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Об этом свидетельствуют данные ежегодной электронных деклараций Пышного. Речь идет о недавно поданных отчетах об имущественном положении главы НБУ за 2022 и 2023 годы.

В декларациях прописано, что формально совместным бизнесом с Романовым владеет супруга руководителя Нацбанка Людмила Пышная. Связь со стороны Романова – тоже через супругу, Людмилу Романову.

Так, согласно декларации главы НБУ, Людмиле Пышной принадлежит 24,97% в ООО "Планета РС Киев". По данным YouControl, предприятие зарегистрировано в Херсоне, а его совладельцами являются ООО "Планета РС" и киевлянка Балнур Байзакова.

"Планета РС" в свою очередь на 50% принадлежит Людмиле Романовой – супруге Романа Романова. А еще на 50% – херсонцу Игорю Старцеву.

По данным СМИ, Балнур Байзакова, может быть связана с соратником Петра Порошенко Олегом Гладковским (Свинарчуком). На нее оформлены части в ряде компаний в Полтаве и Херсоне, где ранее совладельцем был Гладковский.

Интересно, что совладелицей херсонского бизнеса супруга Пышного стала в сентябре 2020 года. В начале октября того же года наблюдательный совет государственного Ощадбанка принял решение о прекращении полномочий Пышного.

Напомним, Роман Романов в 2014-2018 годах во времена президентства Петра Порошенко возглавлял госконцерн "Укроборонпром" (теперь – "Украинская оборонная промышленность"). Известно, что по состоянию на 2023 год Романов проживал в США и занимался там бизнесом.

Андрей Пышный примерно в те же годы, с 2014 по 2020, был главой правления АО Ощадбанк. 7 октября 2022 года Верховная Рада назначила Андрея Пышного главой Национального банка.

В биографиях Пышного и Романова есть и объединяющий момент. В 2010 году Пышный в партии "Фронт перемен" (просуществовала с 2007 по 2013 год, лидером партии с 2009 по 2012 был Арсений Яценюк) возглавлял комитет партийного контроля, а Роман Романов – Херсонскую областную организацию партии и был депутатом облсовета.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2023 года украинские СМИ массово сообщали о якобы отставке главы НБУ Пышного. Информацию тогда опроверг сам председатель НБУ, который на тот момент находился в командировке в Марокко.

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