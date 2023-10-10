СМИ "уволили" главу НБУ: Пышный рассказал, где и как узнал о своей "отставке"

Глава НБУ Андрей Пышный остается на своей должности. Дело в том, что несмотря на сообщения отдельных СМИ, в отставку он не подавал, а потому и увольняться не будет – ни во время, ни после командировки, в которой сейчас находится.

Об этом сообщил сам Пышный. По его словам, в настоящее время он находится в Марокко, где идут переговоры Украины с топ менеджментом Международного валютного фонда.

Сами переговоры, по его словам, успешны. В частности, НБУ получил "положительные отзывы о работе команды в течение года".

Как Пышный узнал, что "решил уволиться"

Как рассказал глава НБУ, о том, что он будто бы написал заявление об отставке, он же узнал в перерыве между встречами. И был этому немало удивлен – хотя бы потому что почему-то решил уйти из Нацбанка именно в Марокко.

Видео дня

"С удивлением узнал, что я якобы написал заявление об освобождении от должности Главы НБУ и избрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности. Не более чем очередной вброс", – сообщил Пышный.

Депутаты узнали, что глава НБУ никуда не уходит, раньше его

Впрочем, Пышный стал не первым, кто рассказал, что остается в своей должности. До него это сделал Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Не успел Глава НБУ встать с кресла, чтобы отойти ненадолго, как его некоторые мечтатели и доброжелатели уже "уволили" и с кресла, и с должности. В следующий раз кресло бери в командировку с собой", – сказал он.

Также о том, что информация об увольнении Пышного является неправдивой рассказал представитель налогового комитета Ярослав Железняк. "Слухи или даже информация в некоторых ТГ каналах о кадровых изменениях в НБУ не соответствуют действительности. Читайте проверенную информацию", – посоветовал нардеп.

С чего все началось

О том, что Пышный решил уволится, рассказали в УНН. Ссылаясь на свои источники, там рассказали, что глава НБУ:

решил уволится по состоянию здоровья;

может не вернуться в Украину из Марокко.

"По информации источников, заявление Пышный написал, находясь за границей, – в Марокко, куда он на днях отбыл с официальным визитом в составе официальной делегации Украины для участия в Ежегодном собрании Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Собеседник агентства предполагает, что вопрос возвращения Пышного в Украину остается открытым", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пышный, комментируя отмену фиксированного курса, констатировал: гривня не совершила "полет в космос". Более того, отметил он, если учесть, что "еще вчера курс продажи валюты на межбанке был близок к 36,9 грн/долл. (официальный курс + 1%), то она даже несколько укрепилась".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!