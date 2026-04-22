Германия больше не "рай для беженцев": количество заявок от украинцев резко упало
В Германии резко сократилось количество обращений от украинских граждан о предоставлении временной защиты. Это стало одним из факторов, из-за которых эта страна потеряла статус самой популярной среди беженцев в Евросоюзе – ее место на "пьедестале" досталось Франции.
Об этом свидетельствуют данные из конфиденциального доклада Европейской комиссии, опубликованные Welt am Sonntag. Отмечается, что в первом квартале 2026 года в Германии зарегистрировали 4073 ходатайства от украинцев о предоставлении убежища – это на 57% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Германия больше на самая популярная среди беженцев
Всего в течение января-марта было подано 28 922 ходатайств о предоставлении убежища в Германии, что на 23 процента меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Это означает, что впервые с 2015 года Германия выпала из лидеров по этому показателю, упав сразу на 4 позицию среди остальных стран Евросоюза.
Это связывают с двумя основными фактрами. Главными причинами могут быть:
- ужесточениеполитики ЕС в сфере предоставления убежища еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером;
- жесткий миграционный курс министра внутренних дел ФРГ Александера Добриндта.
В какие страны беженцев едут и нет
Сейчас Германия по количеству заявок на предоставление убежища уступает трем другим странам Западной Европы:
- Франции – 34 643 ходатайства;
- Испании – 32 630;
- Италии – 32 602.
Меньше всего заявок на убежище зарегистрировали в Венгрии и Словакии – соответственно 26 и 35. Авторы доклада отмечают, что эти страны "сознательно перенаправляют мигрантов в другие государства ЕС и являются наименее привлекательными с точки зрения самих искателей убежища из-за плохого отношения к ним".
В целом статистика Еврокомиссии свидетельствует о том, что в 27 государствах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии, за первые три месяца года подали 173 082 заявления. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 18%.
Каких беженцев в ЕС больше всего
Наибольшее количество заявлений на получение убежища в Евросоюзе подали граждане Венесуэлы – 21 542, Афганистана – 21 402 и Бангладеш – 9 738. Далее по количеству обращений идут Турция и Сирия, хотя поток заявлений от сирийцев существенно сократился – на 63%, до 5 556.
Эксперты называют именно снижение количества заявлений от граждан Сирии и Украины одним из ключевых факторов общего спада обращений в Германии. Ранее именно эти две группы формировали значительную долю искателей убежища.
Как уже сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что его правительство готово способствовать возвращению на родину украинских мужчин-беженцев. По словам президента Украины Владимира Зеленского, дома ждут их возвращения для защиты от российской агрессии и послевоенного восстановления.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!