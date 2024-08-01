Украинцам раздадут до 3 тыс. грн помощи уже в августе: как подать заявку на выплату

Ко Дню Независимости Украины ветераны, жертвы нацистских преследований и граждане с особыми заслугами могут получить разовую финансовую помощь в размере от 450 до 3100 гривен. Для получения выплаты все, кроме пенсионеров, должны подать заявку в Пенсионный фонд Украины до 1 августа или до 1 октября в случае опоздания.

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OBOZ.UA выяснил, на какую выплату могут претендовать украинцы. Такая помощь предоставляется единовременно и регулируется законами "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", утвержденными постановлением правительства от 27 декабря 2023 г. № 1396.

Кто может получить разовую выплату?

В 2024 году сумма выплат варьируется от 450 до 3100 гривен в зависимости от категории получателя. А именно:

450 грн – участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, люди, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков, а также другие участники борьбы с национал-социалистическим режимом;

650 грн – члены семей погибших ветеранов войны, вдовы (вдовцы) умерших людей с инвалидностью в результате войны, вдовы (вдовцы) умерших участников боевых действий, ветеранов войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни людьми с инвалидностью, которые не вступили в брак во второй раз;

– члены семей погибших ветеранов войны, вдовы (вдовцы) умерших людей с инвалидностью в результате войны, вдовы (вдовцы) умерших участников боевых действий, ветеранов войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни людьми с инвалидностью, которые не вступили в брак во второй раз; 1000 грн – участники боевых действий и пострадавшие в Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей и других мест принудительного содержания;

– участники боевых действий и пострадавшие в Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей и других мест принудительного содержания; 3100 грн – люди, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Для людей с инвалидностью в результате войны и бывших малолетних заключенных концлагерей/гетто и других мест принудительного содержания размер помощи определен в зависимости от группы инвалидности. В 2024 году он таков:

первая группа инвалидности – 3100 грн;

– 3100 грн; вторая группа инвалидности – 2900 грн;

– 2900 грн; третья группа инвалидности – 2700 грн.

Как подать заявку на выплату?

Процедура выплаты останется такой же, как была в прошлом году. Для пенсионеров, имеющих право на получение этой помощи, она будет засчитана с августовской пенсией без необходимости подачи дополнительных заявок.

Ветераны войны, которые служат или работают и не входят в число пенсионеров, получают свои средства через небюджетные счета воинских частей или организаций, где они служат/работают, на основе поданных заявок, включая поданные через вебпортал ПФУ.

Гражданам, которые претендуют на помощь, но не являются пенсионерами и не работают или не служат, следует подать заявление произвольной формы в Пенсионный фонд Украины. Выплата будет произведена на текущий счет в выбранном банке по месту жительства заявителя.

Заявки на разовую денежную выплату необходимо подать до 1 августа этого года. Однако в Пенсионном фонде отмечают, что если по каким-либо причинам не удается подать заявление в указанный срок, есть возможность сделать это до 1 октября текущего года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, благотворительная организация "Каритас" выделяет 1,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине, в том числе для поддержки семей на прифронтовых территориях Харьковской и Днепропетровской областей. Часть средств будет использована для закупки медицинского оборудования для детского медицинского центра во Львове.

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