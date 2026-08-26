Правительство Польши опровергло распространенный миф о беженцах из Украины: раскрыт их реальный вклад в экономику

Вклад украинцев в экономику Польши трудно переоценить – только в 2024 году благодаря им ВВП страны вырос на 2,7 %. Такой показатель объясняется, в частности, тем, что каждый десятый новый бизнес был открыт именно гражданами Украины.

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О том, как украинцы, нашедшие убежище в Польше, активно способствуют развитию её экономики, сообщили в Министерстве иностранных дел Польши. Таким образом, в правительстве страны опровергли антиукраинские мифы, распространяемые в Польше, о том, что именно польские власти удерживают беженцев.

Ключевые экономические показатели и масштаб интеграции

Согласно обнародованной статистике, уровень занятости среди украинцев в Польше в 2024 году достиг 78%. Вклад украинских граждан в рост польского ВВП в том же году составляет 2,7%. Отдельно в МИД Польши привели цифры по трудоустройству и предпринимательству:

в настоящее время в стране официально трудоустроено более 966 тысяч украинцев .

. за последние несколько лет украинцы открыли в Польше более 100 тысяч предприятий .

. Более 10% всех новых предприятий в Польше имеют украинское происхождение.

Реальные истории и общее будущее

В польском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что украинцы – это не просто беженцы, ищущие безопасности, а и активные участники экономической жизни страны.

"Это не просто цифры. За этими статистическими данными стоят реальные человеческие истории, стойкость, инновации и сила сотрудничества. За каждым отдельным показателем стоит человек, стремящийся к лучшему завтра. Украинцы не просто находят убежище в Польше – они активно способствуют развитию польской экономики. Вместе мы строим общее и более прочное будущее", – подчеркнули в МИД Польши.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам в Польше, имеющим детей, необходимо подтвердить свою личность, если они оформили статус UKR без заграничного паспорта. Если этого не сделать до 31 августа включительно, статус временной защиты будет аннулирован, а все социальные выплаты будут прекращены.

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