ЕС продлит защиту для украинцев, но не для всех: кто из беженцев в зоне риска

В Европейском Союзе (ЕС) начали работу над обновлением Директивы о временной защите (TPD). В частности ее могут продлить еще на год, но с ограничениями для определенных категорий граждан. Под угрозой – мужчины мобилизационного возраста, украинцы из "безопасных" регионов и "новые" беженцы.

Об этом сообщает DW. Отмечается, что сейчас срок действия временной защиты для беженцев из Украины должен был истечь в марте 2027 года, но в конце мая Еврокомиссия должна представить официальное предложение о продлении защиты до 2028-го.

"Только тогда, когда война закончится, можно планировать что-то большее. Тогда появляется возможность начать восстановление, реконструкцию, поддерживать возвращение. Ведь не только государства-члены ЕС, но и Украина должна иметь возможность поощрять людей к возвращению", – говорит старший советник по политике предоставления убежища Венского Международного центра развития миграционной политики (ICMPD) Мартин Вагнер.

Кто может быть в зоне риска

Эксперты считают, что обновленная Директива будет менее инклюзивной. Сейчас обсуждаются три сценария ограничений, которые уже тестируются в странах за пределами ЕС.

Мужчины призывного возраста

Ориентиром служит опыт Норвегии, которая изменила законодательство, ограничив предоставление коллективной защиты для мужчин 18-60 лет. Впрочем, юристы отмечают, что в рамках права ЕС такую избирательность реализовать сложно из-за риска дискриминации.

Жители "безопасных регионов"

Швейцария уже не предоставляет статус защиты лицам из областей Украины, где не ведутся активные боевые действия: Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. В ЕС этот подход вызывает дискуссии из-за отсутствия четкой методологии определения безопасности во время регулярных ракетных атак.

Новоприбывшие беженцы

Рассматривается вариант, при котором временная защита не будет распространяться на тех, кто въезжает в ЕС после определенной даты. Такие лица будут вынуждены проходить общую процедуру получения убежища, которая длится месяцами.

Почему страны ЕС избегают "постоянных" статусов для украинцев

Старший научный сотрудник Центра Мартенса Вит Новотны объясняет, что задержка с предоставлением украинцам долгосрочных видов на жительство имеет две причины:

Административная – обработка миллионов индивидуальных заявок требует ресурсов, которых у национальных правительств нет. Политическая – предоставление ПМЖ превращает временных переселенцев в долгосрочных иммигрантов, что является "политически рискованным" для многих правительств на фоне избирательных процессов.

"Временное решение постепенно превращается в статус-кво. Война продолжается, и защита становится более постоянной, но все еще без долгосрочных гарантий для людей", — заключает Новотны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в некоторых странах ЕС прозвучали заявления о необходимости возвращения мужчин призывного возраста в Украину. Среди этих стран Польша, Чехия и Германия. Однако на данный момент эта категория людей имеет такое же право на временную защиту, как и все остальные украинские беженцы.

