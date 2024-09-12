Экс-главе Днепропетровской ОГА Резниченко объявили подозрение: на строительстве дороги украли почти 300 млн грн
Пятерым бывшим чиновникам из Днепропетровщины объявили подозрение в организации масштабной сделки с финансированием в дорожной сфере. В результате своих действий они нанесли госбюджету более 286 млн грн убытков. Одним из подозреваемых может быть экспредседатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Сделку разоблачили следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как отметили в НАБУ, кроме бывшего главы Днепропетровской ОГА, о подозрениях сообщили:
- экс-заместителю председателя Днепропетровской ОГА;
- экс-руководителю департамента Днепропетровской ОГА;
- эксначальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;
- руководителю субъекта хозяйственной деятельности.
По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о Валентине Резниченко, который возглавлял Днепропетровскую ОГА с 10 декабря 2020 года по 24 января 2023 года.
Как пояснили в НАБУ, поскольку в условиях военного состояния финансирование в первую очередь выделялось на эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог, расходы на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны только в последнюю очередь. Чтобы получить первоочередное финансирование работ, а также избежать необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и технического надзора, в 2022 году подозреваемые заменили потребности в проведении текущего и капитального ремонта дорог необходимостью их эксплуатационного обслуживания, что позволило не только получить необходимое финансирование работ, но и избежать необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и технического надзора.
Параллельно с этим расходы на обслуживание искусственно и безосновательно были увеличены до 1,5 млрд. гривен. Договоры на выполнение соответствующих работ заключались с компанией, связанной с Резниченко. При этом стоимость материалов была завышена более чем на 286 млн. грн. Часть средств была выведена на счета других компаний, связанных с другими фигурантами.
Всем фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Санкция за такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что НАБУ и САП объявили о подозрении фигурантам по делу о масштабных махинациях с паспортами и другими документами, нанесшими 450 млн грн ущербу государственному полиграфкомбинату "Украина". Подозреваемые помогли привлечь подконтрольную бывшему руководителю предприятия Максиму Степанову эстонскую компанию в поставку материалов изготовления бланков разных документов.
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