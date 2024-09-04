Пострадал каждый украинец, оформлявший документы: в деле о схеме на 450 миллионов объявили о подозрении двум пособникам главного фигуранта

В деле о масштабных махинациях с паспортами и другими документами, которые нанесли 450 млн грн убытков государственному полиграфкомбинату "Украина", Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о подозрении двум пособникам главного фигуранта. Они помогли привлечь подконтрольную бывшему руководителю предприятия Максиму Стапанову эстонскую компанию к поставкам материалов для изготовления бланков различных документов.

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Об этом сообщили в самом НАБУ. Там отметили:

в дальнейшем компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей;

после этого она перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

"В результате участники сделки завладели государственными средствами на сумму около полумиллиарда гривен. Часть этой суммы чиновник легализовал через подконтрольные оффшорные компании", .– говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также чиновник с помощью подозреваемых запатентовал на подконтрольную зарубежную компанию право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в паспортах. В результате, каждый гражданин, получая документы, "не только переплачивал из-за искусственного завышения стоимости материалов, но и "донатил" чиновнику за его "интеллектуальный взнос".

Как работала схема

Напомним: международная коррупционная схема с паспортами и другими документами насела 450 млн грн убытков государственному полиграфкомбинату "Украина". Организатором ее был назван бывший руководитель предприятия Максим Степанов. Ему объявлено о подозрении.

В 2013 году тогдашний глава "Полиграфкомбината" (имя не называется, но тогда это был именно Степанов) приобрел на подставных лиц эстонскую компанию. Требованием для сотрудничества была поставка продукции через "нужную" фирму.

"В дальнейшем он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские права и т.п.) через эту компанию. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен", – рассказали в НАБУ.

По данным следствия, Степанов замаскировал 1,35 млн долларов как продажу 45% своих акций в фактически не работавшем предприятии (фактическая рыночная стоимость около 100 тыс. долларов) другой подконтрольной компании. Далее он задекларировал эти средства, чем фактически получил возможность использовать их. Часть средств на сумму 150 тысяч долларов переведена непосредственно на счета близких лиц эксдиректора.

Также Степанов запатентовал на подконтрольную компанию (использовавшуюся для закупок) право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах. Таким образом, каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и "донатил" чиновнику за его "интеллектуальный взнос".

В свою очередь, в САП отметили: на сегодняшний день по делу 9 человек привлекаются к уголовной ответственности. Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по выявлению других соучастников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на наличные средства, изъятые в результате обысков по делу бывшего замминистра энергетики Александра Хейло. В частности, были арестованы 32 500 долларов самого Хейло.

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