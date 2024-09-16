Экс-главе Днепропетровской ОГА Резниченко назначили залог 30 млн грн: его подозревают в хищении почти 300 млн
Высший антикоррупционный суд определил 30 млн грн залога бывшему главе Днепропетровской областной государственной администрации Валентину Резниченко. Его и еще нескольких чиновников Днепропетровщины подозревают в присвоении около 300 млн грн на строительстве дорог.
Меру пресечения Резниченко ВАКС выбрал в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале САП.
Как говорится в сообщении, суд применил к бывшему главе ОГА меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
Экс-глава Днепропетровской ОГА также обязан:
– прибывать по первому требованию к детективу, прокурору или суду;
– не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
– сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
– воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;
– носить электронное средство контроля.
Детектив НАБУ и прокурор САП просили арестовать Резниченко с альтернативой 41 млн грн залога.
Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения в размере 15 млн грн залога экс-директору департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской ОГА Александру Коломойцу. Такое решение принял судья Виктор Маслов.
Напомним, что НАБУ и САП подозревают Резниченко, Коломойца и еще нескольких бывших высокопоставленных должностных лиц Днепропетровщины в причастности к нанесению ущерба на сумму в 286 млн грн. Речь идет о ремонте дорог в Днепропетровской области в 2022 году, когда победителем тендеров была фирма, якобы связанная с Резниченко.
Валентин Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОГА с 10 декабря 2020 года по 24 января 2023 года.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что НАБУ и САП объявили о подозрении фигурантам по делу о масштабных махинациях с паспортами и другими документами, нанесшими 450 млн грн ущербу государственному полиграфкомбинату "Украина". Подозреваемые помогли привлечь подконтрольную бывшему руководителю предприятия Максиму Степанову эстонскую компанию к поставке материалов изготовления бланков разных документов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!