Экс-главе Днепропетровской ОГА Резниченко назначили залог 30 млн грн: его подозревают в хищении почти 300 млн

Высший антикоррупционный суд определил 30 млн грн залога бывшему главе Днепропетровской областной государственной администрации Валентину Резниченко. Его и еще нескольких чиновников Днепропетровщины подозревают в присвоении около 300 млн грн на строительстве дорог.

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Меру пресечения Резниченко ВАКС выбрал в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале САП.

Как говорится в сообщении, суд применил к бывшему главе ОГА меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Экс-глава Днепропетровской ОГА также обязан:

– прибывать по первому требованию к детективу, прокурору или суду;

– не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

– сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

– воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

– носить электронное средство контроля.

Детектив НАБУ и прокурор САП просили арестовать Резниченко с альтернативой 41 млн грн залога.

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения в размере 15 млн грн залога экс-директору департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской ОГА Александру Коломойцу. Такое решение принял судья Виктор Маслов.

Напомним, что НАБУ и САП подозревают Резниченко, Коломойца и еще нескольких бывших высокопоставленных должностных лиц Днепропетровщины в причастности к нанесению ущерба на сумму в 286 млн грн. Речь идет о ремонте дорог в Днепропетровской области в 2022 году, когда победителем тендеров была фирма, якобы связанная с Резниченко.

Валентин Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОГА с 10 декабря 2020 года по 24 января 2023 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что НАБУ и САП объявили о подозрении фигурантам по делу о масштабных махинациях с паспортами и другими документами, нанесшими 450 млн грн ущербу государственному полиграфкомбинату "Украина". Подозреваемые помогли привлечь подконтрольную бывшему руководителю предприятия Максиму Степанову эстонскую компанию к поставке материалов изготовления бланков разных документов.

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